Pompei (Napoli), 26 dicembre 2020 - Ennesima, straordinaria, scoperta a Pompei. Dagli scavi riaffiora un termopolio (Thermopolium in latino), vale a dire una sorta di capanno di street food ante litteram che era aperto nel 79 dopo Cristo, anno dell'eruzione che coprì la città flegrea.

Ad anticipare la scoperta il direttore degli scavi, Osanna, che parla di un ambiente quasi totalmente integro, con piatti di ogni tipo, compreso un pezzo di capretto, alcune lumache e una sorta di "paella" dei tempo. Nei recipienti del Termopolio anche tracce di alimenti che venivano venduti in strada: i pompeiani erano soliti consumare cibo e bevande calde all'aperto. Ma non solo, perché emergono affreschi di una ninfa marina a cavallo, di due anatre appese per i piedi, un gallo, un cane al guinzaglio che sembrano quasi dipinti in 3 dimensioni.

Secondo Osanna il rinvenimento rappresenta "un'incredibile fotografia del giorno dell'eruzione" e una svolta per gli studi sulla vita, usi, ma soprattutto alimentazione dell'epoca. "Sarà un dono di Pasqua per i visitatori", dice. Plauso anche da ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: "Un esempio virtuoso per la ripresa del Paese", dice il titolare del Mibact.