La polvere del Sahara minaccia la qualità dell’aria in Spagna, Francia e Italia

Roma, 11 luglio 2023 - Non solo il caldo torrido, ma anche la polvere sahariana minaccia l'estate europea. La Spagna sarà il Paese più colpito, ma la polvere arriverà ad avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria nella maggior parte del Mediterraneo occidentale. La previsione del servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus (Cams) mostra gli effetti previsti sulla penisola iberica dove il particolato coprirà gran parte del Paese, con un picco in luglio.

Anticiclone Cerbero, weekend rovente

Il Cams sta monitorando il trasporto di polvere sahariana iniziato durante il fine settimana, e i dati rilevati mostrano che le concentrazioni di particolato, pm10, nel Mediterraneo meridionale sono destinate ad aumentare a causa della polvere in arrivo. A risentirne sarà la qualità dell'aria anche in parti dell'Italia e della Francia meridionale.

Secondo il Cams nelle regioni più colpite il pm10 supererà la soglia di esposizione media nelle 24 ore di 50 g/m 3 stabilita dall'Unione europea per questo tipo di inquinanti. Mark Parrington, scienziato senior presso il Cams, ha spiegato i dati: "Questo episodio di trasporto di polvere coincide con le condizioni di ondata di caldo sperimentate in tutta la Spagna e nel Mediterraneo occidentale legate alle origini della massa d'aria sopra il Sahara. In contrasto con alcuni degli episodi nel Mediterraneo all'inizio dell'anno, le nostre previsioni mostrano concentrazioni più elevate di particolato in superficie e più in alto nell'atmosfera".

La polvere sahariana ha anche attraversato l'Oceano Atlantico raggiungendo i Caraibi. Le previsioni mostrano un punta di concentrazione particolarmente densa che si sta sviluppando sulle Isole Canarie con vento di Calima (Scirocco proveniente da sud est, vicino al Sahara) nel corso della settimana.

Ogni anno il Copernicus Atmosphere Monitoring Service monitora tutte le fasi del trasporto di polvere dal deserto del Sahara, e quest'anno ha voluto sottolineare la gravità dell'evento in previsione.