Polonara oltre la leucemia. Ha firmato per Sassari: "Voglio tornare a giocare"

"Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a casa!". L’autore del post è Achille Polonara, al quale, all’inizio di giugno, è stata diagnosticata una leucemia mieloide. La Dinamo Sassari, società nella quale Achi ha giocato per due stagioni, tra il 2017 e il 2019, l’ha richiamato. Quando la malattia sarà un lontano ricordo, Achille potrà indossare nuovamente la maglia numero 33. Facendo quello che ha sempre desiderato fare fin da piccolo: giocare a pallacanestro.

"Sono convinto – scrive ancora Polonara – che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti presto!".

Il messaggio solidale che parte della Sardegna e arriva diretto al giocatore, che è nato ad Ancona, in realtà è doppio. Il primo, a dare un ulteriore segnale, era stato, il giorno prima, Marco Spissu, sardo doc, playmaker della Nazionale con il quale Achille ha condiviso tanti anni in azzurro, un’Olimpiade (a Tokyo) e due stagioni con la Dinamo.

Spissu è sempre sceso il campo con l’amato numero 0. Prima degli Europei, che inizieranno mercoledì, il regista si è tolto la maglia, lasciandone scoperta un’altra, la numero 33.

Ieri, poi, la Dinamo. Achille, che prima della finale scudetto tra Virtus Bologna e Brescia era stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, era volato a Valencia, con la moglie Erika, per sottoporsi a due cicli di chemio. Cicli terminati: il giocatore è atteso nei prossimi giorni nuovamente a Bologna, ancora al Sant’Orsola, per proseguire le cure ed effettuare il trapianto.

Anche in ospedale, Achille ha mantenuto i contatti con gli amici, gli atleti, allenatori e dirigenti. Contatti che, se possibile, sono diventati ancora più stretti, affettuosi, amorevoli. Tra questi il presidente della Dinamo, Stefano Sardara, che l’ha voluto in Sardegna, d’accordo con il suo management e il coach Bulleri.

"L’intesa suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo – scrive la società in una nota –. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale".

L’ondata di affetto e di amore, verso Achille, aveva assunto sin da subito i colori azzurri della Nazionale. Il commissario tecnico dell’Italia Gianmarco Pozzecco, pur sapendo che Achille non avrebbe potuto rispondere alla convocazione (perché in ospedale), lo aveva indicato come uno dei giocatori a disposizione. E per coinvolgerlo ulteriormente gli aveva disegnato un ruolo tecnico, di supporto. Quando ancora era ricoverato al Sant’Orsola, poi, la Virtus si era presentata in forze – capitan Belinelli, Toko Shengelia e Alessandro Pajola – portando nella sua cameretta di ospedale la coppa dello scudetto italiano. Uno dei pochi trofei che mancavano ad Achille. Shengelia, alla coppa, ave a aggiunto il trofeo di mvp appena vinto. "Il vero mvp sei tu", le parole dell’asso georgiano.

La Virtus, prima che la Dinamo raggiungesse l’intesa per riportarlo in campo, aveva offerto ad Achille un ruolo di ambasciatore. Ma Polonara si sente un atleta. E l’idea di poter ritornare sui parquet, con un pallone tra le mani, gli darà ulteriore forza, per superare questo momento. E risentire, come era successo a Brescia, nell’ultimo atto della finale, il coro "Achille, Achille".

Polonara, non dimentichiamolo, già due anni fa era stato costretto a superare un problema. Appena sbarcato a Bologna gli fu diagnosticata una neoplasia testicolare, che lo costrinse a un intervento chirurgico, a uno stop di alcuni mesi, prima del ritorno in campo. Con la forza e la tenacia che solo uno che si chiama Achille (come l’eroe di Omero) può mettere in campo.