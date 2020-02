Roma, 2 febbraio 2020 - Mancano i dipendenti per il museo etno-antropologico e così il sindaco e gli assessori si trasformano in custodi per tenerlo aperto nei giorni festivi quando arrivano i turisti. Succede a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, nel Parco delle Madonie.

Stamattina, alle 9.30, il primo cittadino Giuseppe Lo Verde ha debuttato nelle nuove vesti di vigilante nelle sale del museo, aperto lo scorso 25 gennaio. "Oggi è diventato tutto difficile - spiega -. Parliamo tanto di turismo, ma poi non si riesce ad avere dipendenti per aprire e vigilare su un museo importante. Con la quota 100 sono andati via parecchi dipendenti. Recentemente abbiamo stabilizzato 24 precari, che lavorano 4 ore al giorno, ma non ci sono figure per coprire i turni festivi al museo. E così abbiamo pensato di impegnarci noi amministratori in prima persona pur di mostrare le nostre belle opere d'arte".

Il sindaco ha aperto il museo e vigilierà, alternandosi con i suoi assessori, nelle sale anche nei prossimi fine settimana "fino a quando non si riuscirà a trovare una soluzione". "Non ho inaugurato un museo per tenerlo chiuso, vedrò di superare l'intoppo sottoscrivendo una convenzione con associazioni di volontariato e pro loco".

Lo Verde non è nuovo a iniziative 'fai-da-te'. Ad aprile scorso aveva fatto ripristinare da alcune ditte, gratuitamente, una strada interrotta da anni a causa a causa di frane e caduta massi.