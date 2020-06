Agrigento, 21 giugno 2020 - "Tu qui sei l'ospite e devi rispettare la legge, adesso devi dare uno schiaffo a lui". A gridare contro due migranti è un poliziotto che ha costretto due tunisini, scappati dal centro di accoglienza di Agrigento, a schiaffeggiarsi tra loro. L'agente ora è stato rimosso dall'incarico e non presterà più servizio nella struttura dove si sono svolti i fatti. La decisione è stata presa dal questore Rosa Maria Iraci, ha reso noto di aver trasmesso gli atti alla procura e avviato a carico del poliziotto un procedimento disciplinare.dopo che l'intero episodio è stati ripreso in video, diventato subito virale dopo essere stato diffuso sul web.

La Procura di Agrigento sta ricostruendo l'intera vicenda ed è stata aperta un'inchiesta, ipotizzando il reato di abuso dei mezzi di correzione, chiedendo al gip l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza di cinque giovani migranti tunisini. A fare la denuncia è stata la sociologa Giorgia Butera, presidente dei Mete onlus: "Io mi inchino all'immenso lavoro svolto dalle forze dell'ordine - spiega Butera - e sono perfettamente consapevole di quanto impegno, sacrificio e dedizione rivolgano all'immigrazione. Ma non potevo far passare in silenzio l'accaduto. Avrei tradito me stessa...".

I due giovani tunisini, sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia e posti in quarantena, avevano tentato la fuga dal centro di accoglienza, ma sono stati scoperti. Dopo essere stati riportati nella struttura, il poliziotto ha imposto loro - uno è ancora minorenne - di schiaffeggiarsi a vicenda. Per mostrarlo schiaffeggia per ben due volte il ragazzo. "Così devi fare! Fai l'uomo!", grida l'agente con forza, mentre gli altri poliziotti stanno a guardare.



L'agente è stato iscritto nel registro degli indagati il poliziotto. Secondo la Procura avrebbe umiliato, con il suo comportamento, il giovane tunisino. I magistrati stanno passando al vaglio le immagini del video, che dura poco meno di un minuto e in cui si vede quanto accaduto ai primi di giugno. Anche l'Unar, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ha aperto un'istruttoria dopo avere appreso dell'accaduto da Giorgia Butera.