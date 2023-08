Politici d’estate Salvini ritorna sulle spiagge della Romagna

Ultimi scampoli d’estate anche per la politica. In primo piano la premier Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Meloni è in vacanza nel brindisino e concede un’intervista tra pubblico e privato a "Chi". Dove ammette: "Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza. Dovevo riuscirci. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessiva rischia di farti perdere lucidità e concentrazione". Perché a Palazzo Chigi "è come stare sull’ottovolante 24 ore su 24". Racconta che ogni "giorno è una sfida e riuscire a tenere insieme tutto è veramente difficile. A volte ti viene il desiderio di scendere da quell’ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce".

Salvini oggi sarà ospite al Meeting di Rimini. Ieri, accompagnato dal figlio Federico, ne ha approfittato per fare un tuffo e prendere il sole. E molti bagnanti si sono fatti un selfie con lui. La giornata è proseguita al Sunset Bar della Darsena dove è andato in scena un incontro pubblico. Sulla manovra, Salvini ha dato ragione alla cautela di Giorgetti. Ma ribadendo che "gli obiettivi di legislatura rimangono". A partire da flat tax e pensioni.