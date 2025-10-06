Politica, media e finanza al Lugano Global Forum. Via alla prima edizione: ci sarà anche Prodi

L’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi (nella foto), l’ex presidente della Repubblica Ceca Václav Klaus, l’editorialista del Financial Times Martin Wolf, l’ex direttore del The Economist Bill Emmott e la direttrice per il Commercio dell’Ocse Marion Jansen guideranno un parterre d’eccezione di figure di primo piano della finanza, della politica, dei media, dell’impresa e della tecnologia alla prima edizione del Lugano Global Forum (LGF). L’evento, in programma il 10 e 11 novembre 2025 in partnership con la Città di Lugano, è un meeting internazionale, la cui missione è "comprendere meglio il nostro mondo in rapida trasformazione". Il tema di questa prima edizione sarà: "La certezza dell’incertezza: orientarsi nel nuovo disordine mondiale".

Tra i relatori e moderatori ci saranno Paride Pelli, direttore del Corriere del Ticino, Antonio Di Bella, già direttore di Rainews24, l’ambasciatore Bernardino Regazzoni, già ambasciatore svizzero in Cina, il professor Vittorio Emanuele Parsi dell’Università Cattolica di Milano e Bruno Giussani, fondatore dei TED Talks in Svizzera. "Con il Lugano Global Forum vogliamo tornare alle radici dei grandi summit economici, dove la qualità conta più della quantità", ha dichiarato Alan Friedman, giornalista di lungo corso e neodirettore del Forum.