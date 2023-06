Poesia e scienza L’uomo-Dio

di Roberto Pazzi

Questi versi di cristallina trasparenza, frutto dell’entusiasmo umanistico con cui il nostro futuro premio Nobel della Letteratura (1959) salutò il primo satellite artificiale lanciato in orbita, lo Sputnik russo, il 4 ottobre ’57, comparvero su L’Unità a salutare una nuova vittoria della scienza. L’uomo appare infaticabile e insonne continuatore della creazione divina, oltre i sette giorni descritti nella Genesi. Dio affida alla creatura "fatto a sua immagine e somiglianza" il perfezionamento della sua opera. Se l’uomo ha bisogno di Dio, Dio ha bisogno dell’uomo. Sulla scia del dantesco "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza", i novelli compagni di Ulisse del Novecento riaccendono il motore della creazione divina, perché non si fermi mai.

Quasimodo chiude il testo di Alla nuova Luna con una clausola di preghiera, che allinea la poesia a testimonianza del Sacro: Amen. Non poteva esserci celebrazione più alta della poesia di quella di farne una nuova pagina della Bibbia. Nel poeta si armonizza l’eredità classica, raccolta nella sua traduzione dei lirici greci, con la modernità della scienza e il suo infaticabile cammino. Non diversamente un altro cantore della classicità ma aperto all’Illuminismo, Vincenzo Monti, cantò nella sua Ode al Signor di Montgolfier il pallone volante che nel 1784 apparve sui cieli della Francia.