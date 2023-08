Pochi consensi, grandi mosse Matteo è tornato

Lorenzo

Castellani

Matteo Renzi è riuscito a posizionarsi in modo impeccabile nel guado tra maggioranza e opposizione. La sua proposta di riforma costituzionale, che mira a rafforzare i poteri del presidente del Consiglio trasformandolo in primo ministro, costringerà la maggioranza a ritornare sul tema delle riforme istituzionali. Una questione messa in secondo piano per mancanza di convergenza tra i partiti di destra e di idee chiare sulla riforma. Al tempo stesso il leader di Italia Viva può rispolverare una vecchia polemica con quella sinistra da sempre ostile a qualsiasi riforma costituzionale in nome dell’antifascismo. Tutto questo rimette, almeno momentaneamente, Matteo Renzi al centro della discussione nonostante egli sia con un piede fuori dalla politica e goda di esiguo consenso elettorale. Sulla giustizia, sulla politica estera, sul Pnrr Renzi è oramai più vicino alla maggioranza che all’opposizione. Questa ambiguità renziana può essere letta in molti modi: tenersi una porta aperta con Meloni, affossare le ambizioni dell’ex socio Calenda, mettere in mostra l’inconsistenza politica della sinistra di Schlein e Conte. Tutto questo va a vantaggio di Giorgia Meloni che, in caso di problemi di numeri in Parlamento, sa che può trovare in Renzi se non un alleato almeno un interlocutore. Quanto alla riforma costituzionale è poco plausibile che, anche col voto a favore di Renzi, questa vada in porto. Per evitare il referendum costituzionale, di cui Renzi stesso è stato vittima, serve l’approvazione di due terzi del Parlamento. Numeri che la maggioranza e Italia Viva non possono raggiungere. Di questo Renzi è perfettamente consapevole, ma giocarsi la carta delle istituzioni rientra in un disegno di più lungo termine. Un progetto che non include il campo largo e forse nemmeno più il terzo polo, ma riguarda la propria personale influenza politica.