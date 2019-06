Roma, 13 giugno 2019 - Una nuova, scioccante analisi sulla plastica. Ogni settimana l'uomo ne mangia circa 5 grammi, l'equivalente in peso di una carta di credito. Il che, in media, equivale a oltre 250 grammi l'anno. Lo studio, commissionato dal Wwf, arriva dall'Università di Newcastle, a nord di Sydney in Australia.

La maggior parte delle particelle - spiegano i ricercatori - sono sotto i 5 millimetri e vengono assunte con l'acqua che si beve sia dalla bottiglia che dal rubinetto. La microplastica è infatti presente nelle acque di tutto il mondo partendo da quella di superficie per finire nelle falde. Frutti di mare, birra e sale sono gli alimenti con i più alti livelli registrati. "I risultati - dichiara Marco Lambertini, direttore internazionale del Wwf - segnano un importante passo in avanti nel comprendere l'impatto dell'inquinamento da plastica sugli esseri umani e devono servire da campanello d'allarme per i governi".

"Mentre le ricerche indagano sui potenziali effetti negativi sulla salute umana - aggiunge Lambertini - è chiaro a tutti che si tratta di un problema globale, che può essere risolto solo affrontando le cause alla radice. Se non vogliamo plastica nel corpo, dobbiamo fermare i milioni di tonnellate di plastica che continuano a diffondersi nella natura. È necessaria un'azione urgente a livello di governi, di imprese e di consumatori, e un trattato globale con obiettivi globali".