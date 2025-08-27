Pizzaballa e Teofilo III: non lasciamo Gaza. Andarsene sarebbe una condanna a morte

La decisione è stata lungamente meditata, soppesata, riflettuta. Sono state anche le parole di Leone XIV al popolo deportato delle isole Chagos a far rompere gli indugi. "Nessun popolo può essere costretto all’esilio con la forza", aveva detto Prevost sabato scorso.

E così questa mattina il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e quello greco-ortodosso Teofilo III, titolari della responsabilità delle due chiese cristiane di Gaza, la parrocchia della Sacra Famiglia e quella di San Profirio, hanno rilasciato una nota congiunta per annunciare che la Chiesa non lascerà la Striscia. "Il clero e le suore hanno deciso di rimanere e continuare a prendersi cura di tutti coloro che saranno nei complessi – affermano –. Lasciare Gaza e cercare di fuggire verso sud sarebbe una condanna a morte", "non può esserci futuro basato sulla prigionia, sullo sfollamento dei palestinesi o sulla vendetta. Non c’è motivo di giustificare lo sfollamento di massa deliberato e forzato di civili".

E dalla sala Darsena alla vigilia dell’apertura del Festival del Cinema al Lido di Venezia, a parlare espressamente di genocidio, invitato da Pietrangelo Buttafuoco, è Don Nando Capovilla, il sacerdote amico di papa Francesco che il 12 agosto è stato fermato all’aeroporto di Tel Aviv dove era arrivato per prendere parte a un pellegrinaggio di Pax christi e quindi espulso dalle autorità israeliane.