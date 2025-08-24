Pizza e spritz senza pagare. La ristoratrice detective:: "Così ho scovato le ladre"

di Lucia Gentili

CIVITANOVA (Macerata)

"Una questione di principio". È ciò che ha spinto una ristoratrice 52enne di Civitanova Marche (Macerata), Michela Malatini, a improvvisarsi detective e rintracciare due turiste francesi fuggite dal suo chalet-pizzeria sul lungomare, "Ai due re", senza pagare un conto nemmeno elevato, 44 euro. Il caso ha fatto il giro del mondo, finendo persino sul quotidiano britannico The Guardian.

Malatini, cosa è successo? "Martedì sera le due ragazze francesi, sui trent’anni, hanno consumato quattro Spritz e due pizze. Per un totale di 44 euro. A fine serata, al momento della chiusura, la cassa mi segnalava quel tavolo come ancora ‘aperto‘, cioè che le clienti non avevano pagato. Ho pensato fossero in bagno, ma niente. Allora sono andata a controllare il filmato del sistema di videosorveglianza e ho visto che erano proprio fuggite con l’intenzione di non pagare: hanno raggiunto l’uscita facendo passetto passetto all’indietro e poi si sono defilate. D’istinto ho scattato una foto all’immagine, coprendo i volti, e l’ho messa su Facebook. Volevo rintracciarle".

E come le ha trovate?

"Alle 7 di mattina ho ricevuto il messaggio di un concittadino che mi diceva di averle individuate, in un b&b. Così sono andata e ho bussato alla porta delle due turiste. Erano le 8.30 e stavano dormendo. Ho mostrato il video e chiesto con calma: "Siete andate via senza pagare: è successo qualcosa?". E loro mi hanno dato i soldi senza dire nulla, neanche ‘scusa’. Per ringraziare il cittadino che ha collaborato l’ho invitato a cena da noi".

Perché ha deciso di non farla passare liscia?

"Non per soldi. Ma per una questione di principio. I miei dipendenti sono ragazzi validi che meritano di essere rispettati. Siamo una famiglia. Rispettiamo i clienti e li trattiamo come vorremmo essere trattati noi quando andiamo al ristorante. Ma chiediamo la stessa considerazione".

È successo decine di volte…

"In estate può capitare che questi episodi avvengano anche due volte a settimana. C’è persino chi approfitta di eventuali blackout o chi si giustifica dando la colpa alla troppa fila in cassa. Non ho mai denunciato perché si tratta di piccoli importi e preferisco risolvere la questione così. In modo veloce. Quando poi capisco che chi ruba lo fa per fame, lascio correre. Altrimenti chiedo con cortesia se chi scappa si sia dimenticato di saldare il conto. Di solito saldano. Mio marito Andrea Savoretti, anche lui al timone del ristorante, mi accompagna sempre quando vado (letteralmente) a regolare i conti. Anche lo staff mi aiuta a recuperare le somme perse".

Si aspettava che la notizia arrivasse anche all’estero?

"No, e mi imbarazza un po’ tutto questo. Sono mamma di due figlie, Anna di 22 anni ai forni con il padre e Ludovica di 27 in sala con me. Un gioco di squadra. Tutti facciamo sacrifici per questo lavoro. Insegno loro rispetto e lo pretendiamo".