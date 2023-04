Pizza e selfie È la divinità degli stereotipi

Viviana

Ponchia

La Venere di Botticelli mangia la pizza sul lago di Como, dove potrebbe ordinare un piatto di missoltini e sfatare il pregiudizio che gli italiani oltre certi piatti non vedono niente. Porta una canottiera a righe che nelle catene di abbigliamento giovane costa dieci euro, si restringe al primo lavaggio e una signora come Daniela Santanchè non indosserebbe mai. Poi si fa un selfie in piazza San Marco vestita come nemmeno la tedesca più spericolata, con l’aggravante della borsetta a tracolla. Osa abbinare minigonna di jeans e camicia pure di jeans, tre taglie in eccesso, evidentemente sottratta a un familiare maschio di grossa stazza: un fendente letale per gli stilisti italiani da Armani in giù, che da anni predicano che non si fa. Infine, dopo essere passata dal Colosseo, si siede su uno scoglio a Polignano a Mare agghindata come sua nonna. Simbolo del Rinascimento, ideale di bellezza. Se avessero potuto esprimere un parere, lei o Botticelli in persona, avrebbero replicato: meglio nuda. La nuova campagna internazionale di promozione del nostro Paese è piena di meriti e va applaudito l’intento di raccontare al mondo quanto siamo belli e variopinti. Però nelle immagini c’è qualcosa che stona. Un sentore plastificato di già visto e messo in soffitta. L’aria dei cartelloni di Las Vegas con gli hamburger e le soirée dei maghi. Questa Venere virtual influencer (ma il ministro Sangiuliano lo sa?) è ben strana, sarà la testa troppo piccola. O forse è l’effetto ridondanza. Poche altre creature sono state risucchiate dalla pubblicità come lei, bella ma anche paziente. In uno spot aveva il viso imbronciato di Julia Roberts e tornava a sorridere solo dopo avere bevuto un certo caffè. Per sancire l’unione di America e Italia una nota catena di panini la faceva baciare da un cowboy. Non si è mai negata, nemmeno per le creme depilatorie. Ma stavolta non sembra a suo agio e noi nemmeno.