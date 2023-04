Più del muro è necessaria la politica

Giuseppe

Catozzella

Quando sentiamo parlare di denaro pubblico speso per costruire muri sui confini dell’Europa, come ha fatto il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, dovremmo forse ricordarci che se un muro protegge (non molto, per la verità) dall’esterno, lo fa perché isola all’interno. Cioè che il muro genera una chiusura e così, per sua natura, crea un senso di vulnerabilità (adesso il muro può essere abbattuto, o presidiato). Alla quale segue la paura. E la paura, lo sa chi è esperto di comunicazione politica, è il più potente collante umano. Questa è una conseguenza certa dei muri, certa come il fatto che la loro promessa sia segno dell’assenza di politiche di lungo termine di gestione di un fenomeno tanto complesso come le migrazioni e le loro cause. Sulla loro efficacia materiale nell’allontanare chi è forzato a lasciare la propria terra a causa di guerre, carestie, siccità, povertà, invece, non ci sono certezze. Sono i dati dell’OIM a dirlo: i muri non riducono gli arrivi, e questo vale per ognuna delle 70 fortificazioni presenti oggi nel mondo (per esempio tra Grecia e Turchia, tra Austria e Slovenia, tra Cina e Macao, tra Israele e Palestina, Corea del Nord e del Sud). Per essere efficaci, infatti, quanto dovrebbero essere lunghi, quanto alti, ogni quanti metri presidiati da soldati armati? Ovvio che sia impossibile, come la propaganda di Trump di isolare gli Usa dai 3.100 chilometri di confine col Messico ha mostrato. Ma che le barriere non servano è risaputo anche da chi le promette, se poi sigla accordi economici con i Paesi di partenza. Se un muro servisse non verrebbero distribuiti miliardi. Alla Turchia di Erdogan la Ue ne ha pagati 6 (più altri 3,5); 2,2 miliardi a Siria, Libano, Giordania e Iraq (ora Weber parla di quelli per la Tunisia). In questo modo, anziché proteggere, queste politiche ci consegnano nelle mani di dittatori spregiudicati.