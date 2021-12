BOLOGNA - Dad bocciata. A decretarne il fallimento sono gli stessi ragazzi interpellati, con un questionario ad hoc, dall’Ufficio Pastorale Scolastica di Bologna, insieme con l’Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione di Modena. Un migliaio gli studenti tra Modena e Bologna che hanno partecipato all’indagine, evidenziando come la Dad sia complicata, faticosa, renda più irritabili e scateni una certa propensione all’isolamento per via di una pressoché totale mancanza di relazione. E comunque può essere fonte di una maggiore riflessione sul senso della vita. Ma non solo: i ragazzi di medie e superiori...

BOLOGNA - Dad bocciata. A decretarne il fallimento sono gli stessi ragazzi interpellati, con un questionario ad hoc, dall’Ufficio Pastorale Scolastica di Bologna, insieme con l’Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione di Modena.

Un migliaio gli studenti tra Modena e Bologna che hanno partecipato all’indagine, evidenziando come la Dad sia complicata, faticosa, renda più irritabili e scateni una certa propensione all’isolamento per via di una pressoché totale mancanza di relazione. E comunque può essere fonte di una maggiore riflessione sul senso della vita.

Ma non solo: i ragazzi di medie e superiori ammettono che è una formidabile fonte di distrazione poiché permette di collegarsi ai social network o di giocare con i videogiochi.

Lo stesso rapporto con i docenti evidenzia criticità perché dimostrano un po’ di ostilità, nonostante il loro supporto nello studio e nella didattica.

Entrando nel merito, le prime domande riguardano il comportamento tenuto dai ragazzi durante la Dad: il 60% ha fatto fatica a seguire la lezione, stessa percentuale di chi ha avuto difficoltà nel comprendere le materie.

Solo il 50% segue con piacere le lezioni, mentre il 24% evidenzia come l’essere connessi aiuti a concentrarsi. Durante la lezione, il 59% ha ammesso di essersi collegato ai social network e il 68% di aver chattato con i compagni.

Comportamenti che distraggono al pari del 28% che ha giocato con i videogiochi; ha copiato (34%); si è addormentato (13%) oppure di si è scollegato per evitare le verifiche (7%).

Nonostante questa sia una generazione 2.0, il 45% ha avuto problemi con la strumentazione tecnologica o con la connessione. Scandagliando poi i 20 sentimenti proposti dal questionario, gli studenti hanno risposto di essersi sentiti attivi, attenti, determinati, interessati, agitati, afflitti, irritabili, confusi, nervosi e tristi.

Sul fronte dell’apprendimento, la maggior parte ha indicato un buon livello di motivazione nell’apprendimento sia con la voglia di imparare nuove nozioni (88%) sia nell’essere consapevoli dell’importanza di dedicarsi allo studio (89%).

Il 64% ha provato piacere nell’impegnarsi (64%). Il 61% è soddisfatto per quanto riguarda la cura dei compiti, mentre l’81% non ha gradito il dover cercare risposte alle domande.

Anche il rapporto con gli insegnanti è stato approfondito. Il 66% degli alunni si è sentito coinvolto nella didattica e il 62% incoraggiato nell’aver fiducia nelle proprie capacità. Il 75% non vede i docenti come distaccati e ostili.

Tuttavia, il 68% rileva come i professori non accettino che i ragazzi facciano le cose a modo loro. Il 56% osserva come i docenti non si siano preoccupati di come stessero, mentre per il 52%, non hanno cercano di farli innamorare della loro materia. Infine, il 51% promuove la loro capacità dell’utilizzo della Dad.

Chiude la ricerca l’analisi sulla percezione del senso della vita. Il 77% ha sentito la mancanza delle relazioni con gli altri; il 63% che prima la vita gli era piu` facile. Sempre il 63% pensa al senso della vita, il 60% si ritiene profondo, il 71% di essersi trovato spesso a pensare a sé e il 53% al senso della vita a causa della solitudine.