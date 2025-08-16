Sabato 16 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Cronaca
Pippo Baudo è morto, addio alla leggenda della tv. Aveva 89 anni

16 ago 2025
16 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Addio al presentatore che ha fatto la storia della televisione italiana. Con 13 festival di Sanremo, e decine di programmi di grande successo (da Canzonissima a Domenica In) è stato tra i conduttori più noti e popolari di sempre 

Roma, 16 agosto 2025 – L’Italia piange un monumento della tv: Pippo Baudo è morto stasera all’età di 89 anni. Presentatore per antonomasia, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. La notizia, appresa dall'Ansa da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l'avvocato Giorgio Assumma. L’ultima volta che si era visto in pubblico era stato per la festa dei 90 anni dell’autore tv Piefrancesco Pingitore, lo scorso settembre, quando era stato fotografato in sedia a rotelle ma sorridente. Perfettamente lucido. 

19:40

19:40
"L'ho inventata io". L'imitazione di Sabani che spopolò. Da Cuccarini e Hunziker, le sue 'scoperte'

E' del 1997 il suo 'esordio' al teatro Sistina di Roma - città eletta a sua residenza, pur con frequenti ritorni nella 'sua' Catania - gestito dal duo Garinei & Giovannini con il musical a lui dedicato, che non poteva che intitolarsi 'L'uomo che inventò la televisione'. E, del resto, anche le più riuscite imitazioni del Pippo nazionale, prima fra tutte quella di Gigi Sabani, lo vedevano recitare il mantra "L'ho inventata io!" o "L'ho scoperta io!" per qualsiasi soubrette che arrivava al successo: e la realtà parla in effetti di Lorella Cuccarini, Hether Parisi, Giorgia, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Michelle Hunziker, nonché di Beppe Grillo, come sue 'scoperte' televisive. Anche se scartò Fiorello a un provino, confermando il vecchio adagio per il quale 'nessuno è perfetto'.

19:38
Giorgia Meloni: "Ha regalato momenti indimenticabili"

"Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

19:37
Simona Ventura: "Addio maestro"

"Se stato il mio maestro non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo''. Così Simona Ventura saluta Pippo Baudo dai social. 

 

19:32
Cavaliere al merito della Repubblica

Una carriera lunghissima da protagonista, premiata con l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il massimo riconoscimento, che il Presidente Sergio Mattarella gli ha consegnato al Quirinale il 22 settembre 2021: 89 anni e tanti record, come quello storico di aver condotto 13 festival di Sanremo, di cui ben cinque consecutivi (dal 1992 al 1996) come l'altra leggenda Mike Bongiorno e come Amadeus. 

19:22
Direttore artistico Rai, l'autobiografia 'Ecco a Voi'

Dal 1989 al 1997 è stato direttore artistico (e dal 2000 presidente) del Teatro Stabile di Catania, nel 1994 ha assunto la direzione artistica della Rai, fino alle dimissioni del maggio 1996. In seguito, rientrato a Viale Mazzini, ha condotto i programmi Giorno dopo giorno (1999, divenuto nel 2000 Novecento. Giorno dopo giorno), Passo doppio (2001), Il Castello (2002-2003) e nuovamente Domenica in (2005-10). Nel 2010 ha condotto su Raitre Novecento, e nel 2012 il programma in prima serata Il viaggio, riconfermato per una seconda edizione l'anno successivo. Ha raccontato la sua lunga carriera nell'autobiografia Ecco a voi. Una storia italiana, scritta nel 2018 con Paolo Conti e ha condotto Sanremo giovani. Nel 2021 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

19:21
Il successo con Domenica e Fantastico: 13 festival di Sanremo 

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, laureato in giurisprudenza, innamorato del mondo dello spettacolo, si trasferì a Roma per inseguire il sogno del piccolo schermo. Pippo Baudo ha conquistato l'affetto del pubblico con Settevoci (1966-70) e Canzonissima (1972-73), raggiungendo poi il grande successo negli anni Ottanta con programmi come Domenica in (1979-85, 1991-92), Fantastico (1984-86 e 1990), Serata d'onore (1983, 1986) e numerose edizioni del Festival di Sanremo (1968, 1984-85, 1987, 1992-96, 2002-03, 2007-08). Dal 1987 al 1988 è stato direttore artistico di Canale 5, per tornare poi alla Rai: prima su Raidue con una serie di Serata d'onore (1989), poi su Raiuno con Gran Premio (1990), Varietà (1991), Luna Park (1994-96), Papaveri e papere (1995), Mille lire al mese (1996).

Fiorello e Pippo Baudo in Domenica In. Era il 2005 (Ansa)
19:21
Era nato a Catania

All'anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Tra i presentatori più conosciuti della televisione italiana, aveva esordito nei primi anni sessanta ed è stato uno dei volti più importanti della Rai.

19:14
E' morto Pippo Baudo, aveva 89 anni 

 

E' morto stasera a Roma all'età di 89 anni Pippo Baudo. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. La notizia, appresa dall'ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l'avvocato Giorgio Assumma. 

