Pippo Baudo, la diretta. Grillo: “Ora non dire al Supremo l’ho scoperto io”. Cuccarini: “Hai fatto avverare i miei sogni”

Roma, 17 agosto 2025 – Non si arresta l’onda lunga della commozione e dell’affetto dei grandi dello spettacolo e della gente comune per Pippo Baudo, morto ieri sera a 89 anni al Policlinico Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato da giorni. Domani l'apertura della camera ardente nella struttura sanitaria dove la leggenda della tv si è spenta. Poi l’abbraccio della gente negli studi Rai di Via Teulada o al teatro delle Vittorie, ma anche il Campidoglio si è detto disponibile ad ospitare la cerimonia pubblica.
I funerali invece si terranno mercoledì nel suo paese natale a Militello in Val di Catania, nel Santuario Madonna della Stella, cui Baudo era molto legato e dove da ragazzo aveva fatto il chierichetto e servito messa. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino.
L’ultima uscita pubblica del presentatore lo scorso settembre, in sedia a rotelle ma sorridente e perfettamente lucido. Da Alba Parietti a Laura Pausini, da Simona Ventura ad Al Bano: il commosso saluto del mondo dello spettacolo di cui è stato per anni la stella polare e l’abbraccio di colleghi e cantanti che ha scoperto e lanciato.
"Nella vita, le persone che ti aiutano non te le devi mai dimenticare anzi, te le devi ricordare ogni giorno. Tutti i giorni, sempre. Sei stato uno dei pochissimi, che mi ha dato una mano quando le mie canzoni, erano ancora sogni da realizzare, ed io ero solo un trentenne smarrito. Chiamasti personalmente l'albergo in cui lavoravo, chiedendo se era vero, che lì c'era un cameriere di nome Fabrizio Moro. Oggi se sono diventato un cantautore, un uomo e soprattutto un padre, lo devo a te… a te che hai creduto in me, quando tutti mi lasciavano li… in un angolo. Grazie Pippo. Sarai sempre nel mio cuore". Così Fabrizio Moro rende omaggio a Baudo sui social.
Dolore e commozione davanti al Campus Biomedico, dove è stata allestita la camera ardente di Baudo in forma strettamente riservata ad amici e parenti. Pur non potendo accedere, si è radunata davanti al Campus una piccola folla di fan per rendere virtualmente omaggio al grande maestro della televisione italiana.
"Pippo non era semplicemente un conduttore televisivo, era un amico affettuoso, una bella persona". Lo scrive su Instagram Romina Power, ricordando Baudo. La cantante pubblica una foto che la ritrae abbracciata al conduttore, insieme all'ex marito Al Bano Carrisi.
''Non mi hai cresciuto in casa, ma sul palco della vita. Con la tua voce rassicurante, con il tuo sguardo attento e con la tua mano sicura, sei stato guida, maestro e confidente. Se il destino mi ha dato un padre di sangue, tu sei stato il padre dell'anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitando. Grazie maestro, sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri''. Lo scrive Eros Ramazzotti ricordando Pippo Baudo.
"Pippo, ti voglio bene". Poche parole, quelle che Amadeus scrive sui social, per ricordare Pippo Baudo. Nel post - affiancato da un cuoricino - anche una foto di Amadeus che bacia un cartellone con la gigantografia di Baudo.
La camera ardente pubblica di Pippo Baudo "inizia domani alle 10 al teatro delle Vittorie fino alle ore 12 di martedì. Dopo la salma verrà trasferita a Militello in Val di Catania, dove mercoledì alle 13 si terranno i funerali". Lo hadetto l'avvocato Giorgio Assumma, storico legale di Pippo Baudo.
''Con lui e grazie a lui momenti di spettacolo televisivo prodigiosi, di un'allegria sfrenata e di una gioia incontenibile. Bravissimo. Un grande professionista. Grazie caro Pippo''. Così Roberto Benigni in un ricordo di Pippo Baudo affidato all'Ansa.
Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X si associa al commosso addio alla leggenda della tv."Provo profonda tristezza per la scomparsa di Pippo Baudo, gigante dello spettacolo italiano e autentica icona della nostra televisione. Con il suo talento, la sua passione e la sua eleganza, ha accompagnato intere generazioni, scrivendo pagine indelebili della nostra cultura popolare e diventando per milioni di italiani una presenza familiare, quasi "uno di casa". Il suo ricordo resterà vivo nel cuore del Paese, che in lui ha riconosciuto non solo un grande showman, ma un protagonista della nostra storia collettiva. Ai suoi cari giunga la mia più sincera vicinanza in questo momento di dolore. A Dio, Pippo!"
"Grande pioniere di eleganza, costruzione e innovazione. Ha percorso epoche diverse della televisione rimanendo sempre attuale. È terminata una vita ma non una storia. Ciao Pippo, fai buon viaggio". Così Paolo Bonolis commenta sui social la morte di Pippo Baudo.
"Non dovremmo intitolare solo il Teatro Ariston a Pippo Baudo, ma anche il Teatro delle Vittorie, perché lì abbiamo fatto programmi fondamentali per la Rai. Pippo merita tutto". Lo ha detto Gaetano Castelli, ricordando il lungo sodalizio con il presentatore scomparso lasciando la camera ardente privata allestita al Campus Biomedico. "Per me è uno da Campidoglio - ha aggiunto - il suo nome dovrebbe restare nella storia di Roma e dell'Italia intera. Quando tornò in Rai gli diedero inizialmente solo uno spazio minore, poi piano piano ha riconquistato tutto, riportando eleganza e innovazione. Il sabato sera con lui era un rito collettivo. Pippo rimarrà sempre, come simbolo di un modo di fare televisione che oggi non c'è più, ma che andrebbe recuperato".
'Caro Pippo, ora che comparirai al Supremo cerca di non dire 'l'ho scoperto io'. Con immenso affetto, Beppe''. È con una battuta affettuosa che Beppe Grillo saluta Pippo Baudo sui social.
"A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito. Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati". Lo scrive su X Lorella Cuccarini, ricordando Pippo Baudo. "Lavorare al tuo fianco e imparare da te - aggiunge - è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio".
I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella nel suo paese natale a Militello in Val di Catania, in Sicilia: lo ha riferito il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1. Il santuario ì una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 distrusse l'antica Basilica di Santa Maria della Stella. "C'è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita", ha riferito il sindaco ribadendo che il giorno delle esequie sarà lutto cittadino.
La camera ardente di Pippo Baudo, che si è spento ieri all'età di 89 anni, è stata allestita in forma privata al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove ha trascorso i suoi ultimi giorni. Domani sarà aperta al pubblico.