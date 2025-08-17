Pippo Baudo, la diretta. Grillo: “Ora non dire al Supremo l’ho scoperto io”. Cuccarini: “Hai fatto avverare i miei sogni”

Roma, 17 agosto 2025 – Non si arresta l’onda lunga della commozione e dell’affetto dei grandi dello spettacolo e della gente comune per Pippo Baudo, morto ieri sera a 89 anni al Policlinico Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato da giorni. Domani l'apertura della camera ardente nella struttura sanitaria dove la leggenda della tv si è spenta. Poi l’abbraccio della gente negli studi Rai di Via Teulada o al teatro delle Vittorie, ma anche il Campidoglio si è detto disponibile ad ospitare la cerimonia pubblica.

I funerali invece si terranno mercoledì nel suo paese natale a Militello in Val di Catania, nel Santuario Madonna della Stella, cui Baudo era molto legato e dove da ragazzo aveva fatto il chierichetto e servito messa. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino.

L’ultima uscita pubblica del presentatore lo scorso settembre, in sedia a rotelle ma sorridente e perfettamente lucido. Da Alba Parietti a Laura Pausini, da Simona Ventura ad Al Bano: il commosso saluto del mondo dello spettacolo di cui è stato per anni la stella polare e l’abbraccio di colleghi e cantanti che ha scoperto e lanciato.

Segui la diretta

Pippo Baudo morto a 89 anni a Policlinico campus biomedico di Roma