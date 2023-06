Piper precipita nel Casertano. Morte le due persone a bordo

Caserta, 10 giugno 2023 - Un piccolo aereo è precipitato vicino a Cellole, nel Casertano. A bordo c'erano due persone. Il Piper è caduto in un canalone in un'area non abitata. Sul posto si sono recati i carabinieri ed i vigili del fuoco: i militari della Compagnia di Sessa Aurunca hanno recuperato i corpi di due vittime, non ancora identificate.

Notizia in aggiornamento