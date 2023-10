Pioggia di missili su Gaza. Israele non si ferma,. Erdogan preme su Hamas:: "Liberate gli ostaggi"

ROMA

Le bombe continuano a cadere su Gaza e Hamas non rinuncia a lanciare decine di razzi verso Israele, ma la comunità internazionale sta facendo di tutto per cercare di scongiurare che l’incendio a Gaza non si propaghi a tutto il Medio Oriente. Il segretario di stato americano Anthony Blinken è impegnato in un tour de force e Biden in persona potrebbe giungere in Israele se Netanyahu fosse disponibile a misurare la propria azione di terra a Gaza. Gli americani sono affiancati da molti altri Stati, mentre l’unione Europea si muove in ordine sparso e con la consueta irrilevanza nello scacchiere mediorientale.

Come già nei giorni scorsi sono molto attivi Turchia, Egitto e Russia. In una dichiarazione congiunta i presidenti di Russia, Egitto, Siria, Iran e Palestina hanno espresso "la necessità di un tregua" nel conflitto in corso tra Israele e Hamas. E ieri il presidente Putin ha sentito Netanyahu al quale ha detto che "Russia è al lavoro per contribuire a normalizzare la situazione, prevenire un’ulteriore escalation di violenza e una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha intanto parlato al telefono con il presidente iraniano Ibrahim Raisi, chiedendo la liberazione degli ostaggi. E qualche segnale è venuto. "Hamas sarebbe pronto al rilascio dei circa 200 ostaggi se Israele mettesse fine agli attacchi sulla Striscia" ha sostenuto il portavoce del ministro degli Esteri iraniano Nasser Kanaani.

"Ventiquattro ore separano la Striscia di Gaza dalla catastrofe" è l’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’agenzia Onu avverte che oggi "a causa del blocco totale alle forniture di acqua, elettricità, carburante, cibo e farmaci, le scorte stanno terminando la popolazione non avrà più nulla per sopravvivere". Anche l’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i profughi, avverte di non essere più in grado di provvedere alle necessità dei 400mila sfollati giunti nelle sue strutture negli ultimi giorni. Israele intanto continua a martellare l’enclave e il valico di Rafah – via d’uscita verso l’Egitto per i civili palestinesi – resta chiuso, e alle 18 è stato anche bombardato per chiarire che senza l’assenso israeliano non si passa. E così gli sfollati restano a Gaza e gli aiuti restano fermi sul lato egiziano.

Nel frattempo Hamas ha diffuso un primo video con un ostaggio israeliano: si tratta di una donna che dice di chiamarsi Maya Sham della città di Shohaam, rapita mentre tornava da una festa a Sderot. Intanto i miliziani non cessano di lanciare razzi. Le sirene di allarme sono risuonate per ben tre volte a Tel Aviv e una a Gerusalemme, dove era in corso la seduta inaugurale della sessione invernale della Knesset con Netanyahu: tutti i deputati sono andati nel rifugio. I raid dell’aviazione israeliana hanno invece continuato a colpire le infrastrutture di Hamas e i suoi dirigenti. Ieri è toccato al capo dell’intelligence della fazione della città di Khan Younis, nel sud dell’enclave palestinese: per la prima volta è stato impiegato un missile Saar-6, usato di norma dalla marina militare.

I morti palestinesi ammontano a 2.808 mentre i feriti sono 10.859. Sull’altro lato del fronte i morti finora registrati da Israele sono 1.400, di cui 299 soldati, e 3.500 i feriti, mentre è stato aggiornato a 199 il numero degli ostaggi in mano al gruppo. "Ne abbiamo tra 200 e 250" hanno replicato le Brigate al Qassam aggiungendo, senza portar prove, che "gli attacchi aerei di Israele hanno portato all’uccisione di 22 prigionieri".

Alessandro Farruggia