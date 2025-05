Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca. Fra tre giorni la grande parata

Pioggia di droni ucraini su Mosca tre giorni prima della grande parata sulla Piazza Rossa per il giorno della Vittoria, alla quale saranno presenti decine di leader stranieri, fra i quali il presidente cinese Xi Jinping. Secondo fonti diplomatiche citate dall’Ansa è possibile che sia presente anche il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Gli attacchi in Russia, in cui non si segnalano vittime né danni gravi, hanno fatto seguito a un avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, respingendo la proposta di un cessate il fuoco dall’8 al 10 maggio avanzata da Vladimir Putin, aveva detto di non potere "garantire la sicurezza" dei capi di Stato e di governo che il 9 parteciperanno alle celebrazioni nel cuore di Mosca del quale sono in corso i preparativi (nella foto). Sulla Piazza Rossa sfileranno anche truppe cinesi e di altri 12 Paesi, tra i quali l’Egitto e sono attesi almeno 29 Capi di Stato. Il Cremlino ha assicurato che intende comunque applicare il cessate il fuoco di tre giorni ordinato da Putin, ma in caso di attacchi ucraini le forze russe daranno "immediatamente una risposta adeguata". Zelensky ha definito la proposta di tregua un "tentativo di manipolazione". Un segnale positivo è invece arrivato da un nuovo scambio di prigionieri, 205 per parte, mediato dagli Emirati.