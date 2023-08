Pinguini a rischio Non hanno più ghiaccio per potersi riprodurre

L’ultima stagione riproduttiva dei pinguini imperatore è stata drammatica: nella Penisola Antartica il record minimo del ghiaccio marino reistrato nel 2022 ha impedito ai pulcini di quattro delle cinque colonie di pinguini imperatore di crescere fino ad avere le piume adatte per poter nuotare. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment e coordinato da Peter Fretwell, a capo del programma britannico per la ricerca in Antartide, il British Antarctic Survey. Le osservazioni relative alle colonie lungo la costa del Mare di Bellingshausen indicano che buona parte dei nuovi nati non ha fatto in tempo ad arrivare alla maturità prima dello scioglimento dei ghiacci su cui si trovano le colonie. Una scoperta che supporta le previsioni della quasi completa estinzione dei pinguini entro 80 anni. Lo scorso 21 febbraio i ghiacci avevano infatti un’estensione di 1,79 milioni di chilometri quadri - ben 1,05 milioni meno della media minima registrata tra il 1981 e il 2010 - superando il record precedente del 25 febbraio 2022.