Tenta di spegnere i motori dell’aereo: panico sul volo per San Francisco. Arrestato pilota fuori servizio

Portland, 24 ottobre 2023 – Ben 83 capi d’accusa per tentato omicidio: è questa l’accusa che dovrà affrontare in tribunale Joseph D. Emerson, 44enne che ieri, durante un volo di linea tra Seattle e San Francisco della Horizion Airlines, si è infiltrato nella cabina di pilotaggio per spegnere i motori dell’aereo. L’uomo è oltretutto un pilota fuori servizio, ma sul velivolo in questione viaggiava da semplice passeggero.

Il comandante e il primo ufficiale sono riusciti a bloccare Emerson, che è stato poi arrestato in seguito all’atterraggio d’emergenza a Portland. “Abbiamo un tipo che ha cercato di spegnere i motori dalla cabina di pilotaggio e non sembra che in questo momento stia causando problemi nella parte posteriore dell’aereo, credo sia bloccato”, ha comunicato il capitano alla torre di controllo, “vogliamo le forze dell’ordine appena atterriamo”. Non risultano esserci stati feriti tra gli altri 79 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. La Federal Aviation Administration ha escluso che si possa trattare di terrorismo legato agli “attuali eventi globali”. Agli altri viaggiatori è stato comunicato che l’atterraggio d’emergenza fosse dovuto a un “crollo mentale” di un passeggero.

Ancora ignoti quindi i motivi che hanno spinto Emerson a mettere in pericolo la propria vita e quella di altre 83 persone. Il Daily Mail riporta che i suoi vicini di casa e conoscenti sono scioccati dalla vicenda, in quanto l’uomo sarebbe un “marito amorevole” e “padre giocoso”, apparentemente privo di problematiche particolari. “È una persona molto comprensiva, abbiamo un figlio con bisogni speciali ed Emerson è sempre stato gentile con lui”, ha dichiarato un vicino. “È molto difficile per noi immaginare che possa fare volontariamente del male a qualcuno”, aggiunge, in lacrime, un altro. Al momento la famiglia non ha commentato l’accaduto.