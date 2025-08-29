Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate a Singapore per furto: per liberarle interviene la Farnesina

Singapore, 29 agosto 2025 – Un episodio spiacevole ha visto protagoniste le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due giovani atlete, rimaste in vacanza al termine dei Mondiali di Nuoto dei quali avevano fatto parte, erano state sorprese dalle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di Singapore nel tentativo di rubare alcuni oggetti da un negozio. L’episodio risale allo scorso 14 agosto e le due erano state rilasciate dopo diverse ore di stato di fermo, ma soltanto dopo il necessario intervento dell’Ambasciata italiana e della Farnesina. Le nuotatrici erano state colte nel frangente in cui Tarantino aveva nascosto dentro la borsa di Pilato la merce rubata