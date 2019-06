Roma, 3 giugno 2019 - Il cinema italiano è in lutto per la morte del fotografo Pietro Coccia, uno dei professionisti più noti e amati nel mondo dello spettacolo. Coccia è stato trovato senza vita in casa sua a Roma, dopo che gli amici e i colleghi si erano allarmati non riuscendo a contattare il 56enne fin dalla mattina. Il famoso fotografo soffriva da qualche tempo di diabete. Amico di tutti, persona di generosità straordinaria che raccontava per immagini non solo le star, ma anche chi gli era più vicino.

Coccia era sempre presente ai grandi appuntamenti del cinema, da Cannes a Pechino. I suoi ultimi scatti nei giorni scorsi prima dal festival francese, e poi alla serata dei Nastri d'Argento.

Appassionato di fotografia fin dall'adolescenza, tanto da dotarsi nella sua casa del quartiere Coppedè di una vera camera oscura, aveva conseguito la maturità classica al liceo al Giulio Cesare. Aveva poi proseguito gli studi universitari alla facoltà di Lettere e Filosofia con una specializzazione in Storia dell'Arte.

Passato con entusiasmo al digitale, si era appassionato alle nuove tecnologie, non perdendo nulla di quelle visioni poetiche che i suoi scatti rappresentavano. Anche se da tempo sofferente di diabete, aveva continuato a fotografare sorretto proprio dalla passione nel suo lavoro nel mondo del cinema.

Tanti i messaggi di cordoglio che attori e registi hanno pubblicato sui social per ricordare Pietro Coccia.

Pierfrancesco Favino gli ha dedicato un lungo e commosso post su Instagram: "Lui c'è sempre stato, dai miei primi film fino alla scorsa settimana. Quella voce è ormai di famiglia e sentendola mi calmo, quella voce mi dice che comunque andrà il film ci sono cose più importanti come l'amicizia, la gentilezza, la generosità. Quella voce adesso dovrò ricordarla perchè Pietro, come sempre con garbo, se n'è andato. Mi mancherai".

Anche Alessandro Borghi lo ricorda con affetto: "Ogni volta, dopo un photocall, mi giravi tutti le foto via mail. Tutte. Mi hai regalato i ricordi di alcuni dei momenti più felici della mia vita. Era sempre bello vederti Pietro. Eri gentile, un'anima buona. Mi mancherai molto li in mezzo. Grazie".

Maria Grazia Cucinotta, con "Mi mancherai amico mio. Pietro Coccia era il fotografo gentile del cinema italiano una bella persona un anima bella"

Elena Sofia Ricci: "Ad immortalarci dietro le macchine da presa o fotografiche ci sono persone non visibili al pubblico, ma senza di loro noi non esisteremmo. Pietro era uno di loro. Un grande fotografo, ma soprattutto un amico caro, affettuoso. Non riesco a crederci! Ciao Pietro".

E su Twitter Carolina Crescentini ha condiviso la foto di una macchina fotografica sul red carpet, con la didascalia "Ciao Pietro".

Il regista Ferzan Ozpetek: "Ciao Pietro... Sit tibi terra levis. Ci mancherai".