Piersanti Mattarella, il consigliere e amico: “Per me rimane valida la pista nera”

Palermo, 25 ottobre 2025 - "Dopo 45 anni si sta cercando col lumicino ancora la verità sul delitto di Piersanti Mattarella. Questo mi procura una profonda amarezza, ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavano da anni". A parlare è Salvatore Butera, che fu consigliere economico e amico intimo del presidente della Regione siciliana, ucciso 45 anni fa. "È stata arrestata una persona, questo è un punto fermo. Forse ci sono altri depistatori. Per me rimane valida la pista nera", dice ancora all'Ansa, commentando l'arresto di Filippo Piritore, ex funzionario della squadra mobile di Palermo ed ex prefetto.

Piritore farà ricorso

I legali di Piritore, dal canto loro, hanno annunciato che, nei prossimi giorni, presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame. Gli avvocati Gabriele Vancheri e Dino Milazzo sostengono che il loro cliente non abbia depistato le indagini. I due difensori hanno assistito Piritore nel corso dell'interrogatorio preventivo, in cui l'indagato ha ribadito la sua estraneità ai fatti ridimensionando il suo ruolo nella vicenda.

Le intercettazioni con la moglie

Intanto emergono le intercettazioni dello stesso Piritore, come quella avvenuta qualche giorno dopo la sua audizione come testimone a Palermo, a settembre 2024. "È ridicolo, hanno fatto tanto per farlo... non possono fare nulla", gli dice la moglie che cerca di rassicurarlo. Ma lui risponde con un laconico: "E speriamo che non fanno niente. Ma qualcosa fanno". Ancora la moglie: "Ma sì, ma uno dice che caz.. vuoi, io dopo quarant'anni non mi ricordo nulla, punto. Poi le cose che gli hai detto sono andate perfette, quindi basta, tutte ‘ste preoccupazioni le trovo proprio veramente assurde". Piritore sembra cercare un appiglio, una giustificazione: "Una vita così caotica la mia, cambiare sedi, responsabilità".

Ma un mese dopo, il 10 ottobre sempre dell'anno scorso, la tensione non è scemata. E la moglie torna alla carica: "Tu ogni cosa la somatizzi, ti agiti, fai e questo ti peggiora. Devi cercare di stare sereno". L'indagato non lo è per niente, invece: "Anzi questo è da quando c'hanno convocato a Palermo che sto male". "Palermo che c... c'entra?", lo incalza la moglie. "Eh ma certo".

D’altronde, Piritore stava male da subito dopo l'esame in qualità di testimone proprio nel capoluogo siciliano. "Tutto quello che mangio mi fa acidità per ora", lo si stente dire in una delle intercettazioni.