Piero Chiambretti: "È sempre stato forte. Anche nella caduta"

Bogani

Non c’è campione che non abbia conosciuto la sconfitta, non c’è pugile che non sia andato mai al tappeto. Non c’è artista che non abbia conosciuto l’insuccesso, l’eclissi, l’oblio, per un momento più o meno lungo, sempre – comunque – difficile. Non c’è vita d’uomo che non abbia conosciuto tratti in salita. Ed è proprio in quei momenti che la verità umana di una persona emerge tutta. Nessuno ha solamente vinto. Neppure Pippo Baudo, che per mezzo secolo è stato "la" televisione, onnipresente e forse onnipotente, a presidiare l’immaginario collettivo. Anche lui ha dovuto affrontare, una volta almeno, la caduta. Era il 2008. La sua tredicesima conduzione del Festival di Sanremo: quella in cui eguagliava il record di Mike Bongiorno. Baudo entrava nella leggenda. Ma quel 13 non gli portò fortuna. Gli ascolti furono bassi, i giornali furono severi. Quella volta, per Pippo Baudo, fu anche l’ultima. Chi ricorda bene tutto questo è Piero Chiambretti, che condusse il festival insieme a Pippo. Lo raggiungiamo al telefono.

Che festival fu, quello che condusse insieme a Pippo?

"Fu un festival difficile, non fortunatissimo nei numeri. Vidi un Pippo Baudo sofferente. Ma l’ho anche visto attraversare la tempesta a schiena dritta, cercando prima di tutto di consolare i suoi collaboratori, di fare forza agli altri".

Si potrebbe dire che ha conosciuto, di Baudo, la fragilità.

"La fragilità, la caduta, vanno messe in conto per qualunque mestiere: si va su e si va giù. È facile mostrarsi belli quando si vince, ma è più difficile quando le cose vanno male. Baudo, io l’ho visto dignitoso e forte anche nella difficoltà".

I giornali non furono generosi con il festival.

"Quando si può attaccare un leone ferito, non c’è sport migliore: le critiche furono particolarmente feroci contro Pippo".

Come si comportò lui?

"Un signore: manteneva l’aplomb di sempre, rassicurava tutti, e si teneva dentro il dispiacere".

Fu l’anno di molte trovate comiche: come quando lei fece salire sul palco dodici sosia di Baudo, e fece spuntare da una botola Pippo, annunciando: ‘ecco Pippo Tredicesimo!’…

"Sì: fu una mia idea, che Pippo accettò di buon grado, perché era anche molto autoironico. Non accettava, invece, imposizioni dalle case discografiche: le scelte le faceva lui, solo lui, e non guardava in faccia a nessuno".

Ma Baudo si sentì, in quel momento, messo da parte, trattato un po’ come una star al passato?

"No: fu una macchina da guerra, come sempre. La lezione che ho imparato da lui, Raffaella Carrà, Boncompagni, Mike, da tutti i giganti con cui ho lavorato, è che si lavora a testa bassa, anche 12 ore al giorno, con un grande rispetto verso il pubblico, e sempre con la gioia di fare un lavoro che è, comunque, sempre anche un gioco. Certo, in quei cinque giorni di Sanremo è difficile sdrammatizzare, perché il mondo sembra che sia tutto lì, il centro dell’universo è li. Ma Baudo riuscì ad affrontare anche quella tempesta, con grande dignità".

