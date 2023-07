Pier Silvio e le televisioni "Io in politica? Per ora no Mediaset ha bisogno di me"

di Piero Degli Antoni

È stata una serata diversa dal consueto quella di presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione, avvenuta martedì sera a Cologno. I giornalisti sono stati accolti da un Pier Silvio animato da vari sentimenti, nella sua prima apparizione in pubblico dalla morte del padre. Emozionato, commosso, addolorato, ma anche in qualche modo bisognoso di raccontare il proprio dolore, forse per cercare di addomesticarlo. Soprattutto, ferocemente determinato a proseguire nello sviluppo dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi.

"Adesso facciamo clic" aveva detto il giorno stesso della scomparsa, "e adesso facciamo clic" ha ripetuto ieri sera. La commozione, quella vera, è arrivata quando, a sorpresa, Gerry Scotti ha fatto partire un filmato con alcune immagini di Silvio e Pier Silvio insieme. Dopo l’omaggio al padre appena scomparso, Berlusconi jr. ha trattenuto a fatica le lacrime, scoccando un bacio al cielo. "Una mancanza enorme, l’esperienza peggiore della mia vita. In ufficio a volte mi capita ancora di pensare: ‘Adesso chiamo papà’. Sto per prendere il telefono e solo allora mi accorgo che... La mancanza non si attenua col passare del tempo, ma cresce".

Poi i ricordi di una vita: "Sono entrato in azienda quando lui è sceso in politica, ho avuto tutto il tempo di imparare, è stata una crescita naturale. Una volta, eravamo in cucina, le nostre due agende erano aperte una accanto all’altra. Lui ha dato un’occhiata alla mia e mi ha chiesto: ‘Ma hai veramente tutti questi appuntamenti? Stai diventando come me...’. Non ci sono dubbi sulla continuità aziendale: è assicurata dal fatto che ho avuto la possibilità di andare avanti prima che lui non ci fosse più...".

Senza remore, con la candida sincerità che lo contraddistingue, Pier Silvio si è quindi lasciato andare ad alcune confessioni personali. "L’ipotesi avanzata da alcuni giornali, subito dopo la scomparsa di mio padre, che Mediaset fosse in vendita? Sì, mi ha dato fastidio. Ma con i miei fratelli non abbiamo mai parlato di una vendita. Tra noi c’è molta compattezza. Voglio un bene enorme a Marina, così come agli altri tre fratelli. Leggere su alcuni giornali di nostri eventuali dissidi mi ha turbato". Pier Silvio non si è sottratto alle domande dei giornalisti, andando spesso, come ha detto lui, "dritto per dritto". Ha davvero intenzione di scendere in politica, come ha scritto qualcuno? "Assolutamente no, per tre ragioni. Penso che la politica sia un mestiere serio, e il mestiere non si improvvisa, si impara. Secondo, non è giusto lasciare le cose a metà, e per Mediaset questo è un momento importantissimo. Se anche dovessi prendere in considerazione l’idea – ma non è così – lo farei solo per mettermi al servizio del Paese in un momento di emergenza, ma oggi non vedo nessuna emergenza".

Pier Silvio e la politica. "Conosco da tempo Giorgia Meloni. Con lei ho un buon rapporto, la stimo, è giovane ed energica. Per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo un governo votato dagli italiani, un governo che sta facendo del suo meglio e che potrà andare avanti. Comunque, io ho 54 anni e mio padre è entrato in politica a 58." L’impressione è che il Biscione abbia preso vita. La cancellazione di Barbara D’Urso, l’arrivo di Bianca Berlinguer ("cerchiamo un pubblico più trasversale. In uno degli ultimi pranzi ad Arcore ho detto a mio padre che mi sarebbe piaciuto portarla a Mediaset. Lui mi ha guardato strano, ha alzato il sopracciglio e non ha detto una parola"), il giro di vite sul Grande Fratello ("vorrei raccontare delle storie, ma senza eccessi") sono i segnali che forse Mediaset ha fatto più di un clic.