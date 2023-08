Piemonte, vertice tra ministri "Scongiurare lo stop agli Euro 5"

Per fermare lo stop ai veicoli

diesel Euro 5 in Piemonte, previsto dal 15 settembre, "già oggi ci saranno approfondimenti tecnici per evitare di danneggiare centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori". Lo si legge in una nota della Lega al termine del primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Il Carroccio fa sapere infatti che "Salvini è intervenuto a proposito dello stop per i veicoli diesel Euro 5 in

Piemonte" e che "si tratta di un dossier seguito anche dai colleghi Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Raffaele Fitto (Affari Europei e Pnrr).

L’idea, che circolava in ambiente Lega già da qualche giorno era quello di fermare o rimandare lo stop già deciso. Una misura che interesserebbe circa 140mila vetture a Torino e altri 75 Comuni della Regione.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva però assunto in merito una posizione netta contro il divieto, giudicandolo "l’ennesima forzatura di Bruxelles sui temi green", e annunciando un impegno per correggere la rotta. Una misura che la giunta piemontese di centrodestra si era detta "costretta ad attuare" perché imposta dalla "procedura di infrazione nei confronti dell’Italia che coinvolge anche il Piemonte".