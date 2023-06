Picierno e le alleanze "Tormentone inutile Serve un fronte comune per fermare il governo"

di Simone Arminio

Onorevole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Pd. Le elezioni in Molise non sono andate benissimo. Il candidato era del M5S. È stato quello l’errore?

"Non penso che sia un problema di candidatura. Ritengo che dovremmo leggere le sconfitte e le vittorie che maturano sui territori in modo diverso".

Urge insomma un’analisi della sconfitta.

"C’è un elettorato che si muove in base ai grandi flussi di opinione e uno in base alle esperienze territoriali peculiari. Noi saremo in ogni caso accanto ai molisani come forza di opposizione e costruiremo un’alternativa ancora più credibile e che faccia leva sui nostri temi che, sono certa, diverranno terreno di rappresentanza maggioritaria, nel Mezzogiorno come nel resto del Paese".

Se con i 5Stelle non funziona, con il Terzo Polo certo non va meglio. Il dilemma è corteggiare Renzi? Calenda? Nessuno dei due?

"Questo delle alleanze rischia di diventare un inutile tormentone. Vale per tutti. Per il Pd, per i 5Stelle quanto per l’ormai ex Terzo Polo. È chiaro che in Parlamento si dovranno trovare tutte le convergenze possibili, per frenare la reazione della destra. Ma le alleanze elettorali, la proposta di governo per il Paese, sono un’altra storia. Io, per esempio, resto convinta che il contesto di relazioni internazionali ed europee sia preliminare a qualunque discussione".

Guardiamo all’Europa, allora. Sul Pnrr, i ritardi e i progetti incagliati è in atto uno scaricabarile da manuale tra maggioranza e opposizioni. Riusciremo a portare a casa qualcosa? E quali problemi, a suo parere hanno creato questo stallo?

"Lo stallo è dovuto, onestamente, al tempo dedicato alla governance e alla lotta tra ministeri e Presidenza del Consiglio. Mesi impegnati su questo, non un’ora sola dedicata ad informare il Parlamento e gli italiani sulle reali difficoltà di esecuzione del Piano. A settembre ci avevano detto che erano pronti a cambiare il Pnrr. In alcuni Paesi è stato già cambiato e ratificato dalla Commissione. Il governo al momento non sa come, quanto e cosa cambiare. Intanto il 31 agosto si avvicina e rischiano di slittare rate fondamentali. Su questo lo scaricabarile non è da manuale, è solo doloso. Governassero, visto che hanno chiesto e ottenuto il consenso per farlo".

Sul tavolo di Bruxelles, alla voce Italia, ci sono altri due dossier ormai impolverati: Bolkestein e ratifica del Mes. Il governo prende tempo. Doveroso o dannoso?

"Credo sia più giusto dire che il governo perda tempo, anziché prenderne. La mancata ratifica del Mes, così come il mancato adeguamento del regime di concorrenza, sono cambiali della campagna elettorale che la Presidente del Consiglio non riesce a stralciare. Il problema è che queste cambiali le paga l’Italia in termini di credibilità e affidabilità. Un consiglio, magari non richiesto, voglio offrirlo lo stesso: il nostro è un grande Paese che ha ancora più forza quando siede nei consessi internazionali ed europei con rigore e serietà. Negli ultimi dieci anni è stato così. Passare alla storia per l’inversione di questo profilo non fa onore".

Sui migranti, a perdere tempo, invece, da anni è la Ue. Troveremo mai una quadra? E su che pilastri?

"Partiamo da un punto, imprescindibile. Tutti ormai sono convinti della necessità che Dublino vada riformata profondamente. Nessuno lo ritiene uno strumento adeguato ai tempi che viviamo e all’epocale tragedia che quotidianamente si consuma nel Mediterraneo. Tutti sono convinti che ciascun metro del confine di uno dei 27 stati membri è il confine d’Europa. Per riformare nella giusta direzione serviranno solidarietà e condivisione. Bisognerà ‘tornare a solcare il mare’ e a salvare vite, come fu con Mare Nostrum. E servirà soprattutto non trattare il fenomeno migratorio solo in termini di sicurezza. Il Mediterraneo rappresenta una formidabile occasione di cooperazione e partenariati. L’Europa dovrà essere sempre più una potenza, gentile sì, ma non fragile di fronte alla contemporaneità".

Un’altra ferita pulsante: la guerra in Ucraina. A più di un anno non si vede via d’uscita. L’Ue è impegnata fin dall’inizio nel sostegno umanitario e militare a Kiev. Ma quanto e cosa si può ancora fare?

"La conclusione forse è ancora lontana, di sicuro però i risultati del nostro sostegno agli aggrediti sono concreti. Senza il nostro appoggio, oggi con ogni probabilità parleremmo di un Paese la cui resistenza per l’integrità territoriale e la libertà sarebbe stata piegata. Oggi invece è il regime di Putin a dover fare i conti con la propria fragilità, con lotte di potere fratricide tra oligarchi e il proprio isolamento internazionale. Gli ultimi eventi dimostrano, semmai ce ne fosse bisogno, che la linea del fermo sostegno è quella giusta e che non si potrà deflettere da essa".