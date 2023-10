Picchiato e preso a sassate, quattordicenne nel mirino del branco. Il padre: lo tormentano da mesi

Lo hanno circondato mentre camminava assieme ad alcuni amici nel centro di Pavia tra Strada Nuova e il Ponte Coperto. Un 14enne è stato picchiato selvaggiamente da un branco di adolescenti, che lo hanno anche preso a sassate dopo aver prelevato le pietre dal selciato. Lo studente, che frequenta il primo anno di una scuola media superiore, presenta un trauma cranico, oltre a diverse ferite e contusioni. Il padre, un 55enne di origini egiziane che vive a Pavia con la famiglia, ha spiegato che da tempo suo figlio è vittima delle aggressioni del branco. "Ho già denunciato questa situazione. Mio figlio è stato costretto a trascorrere l’estate chiuso in casa. Così non si può più andare avanti". Secondo i primi accertamenti, il gruppo che l’ha preso di mira sarebbe composto da minorenni tra i 15 e i 16 anni. Le indagini sono in corso.