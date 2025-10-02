Picchiata e drogata dai genitori: "Ti sposi con chi vogliamo noi"

Aveva sette anni quando ha messo piede per la prima volta a Rimini, dove è cresciuta come qualsiasi adolescente: scuola, compagni, amicizie, progetti. Ma, non appena ha raggiunto la maggiore età, la sua vita – quella di una ragazza bengalese, oggi ventenne – è stata riportata indietro di secoli, travolta da un matrimonio combinato deciso dai genitori e imposto con l’inganno, con la forza, e persino con l’uso di farmaci sedativi. Secondo l’inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, la famiglia avrebbe orchestrato un piano preciso: riportarla in Bangladesh con la scusa di un’anziana nonna malata. Ma appena l’aereo atterra a Dacca, la capitale, il quadro cambia completamente. I genitori le sottraggono i documenti, e in poche ore tutto ciò che aveva si dissolve. Niente più libertà di uscire, decidere, nemmeno parlare. Ogni gesto viene controllato, ogni parola vigilata. Nei resoconti raccolti dagli investigatori si parla di pressioni martellanti, di frasi ripetute fino allo sfinimento, di umiliazioni e imposizioni.

Tutto finalizzato a un unico obiettivo: condurre la ragazza a un matrimonio già deciso da altri. L’uomo scelto per lei — più grande di dieci anni, appartenente a una famiglia influente — viene presentato come un destino inevitabile. Lei – innamorata di un ragazzo di Forlì – dice no, più volte, ma quei no vengono schiacciati da urla, minacce e, in alcuni momenti, persino da aggressioni fisiche. "Se non ti sposi, mi suicido", le diceva il padre che poi suggeriva alla madre di legarla al letto e romperle braccia e gambe per non farla scappare.

Il matrimonio viene celebrato il 17 dicembre 2024. Niente abito da sogno né sorrisi: sembra la fine di tutto. E invece una via d’uscita, lentamente, si apre. Dopo il matrimonio, la pressione non si allenta, anzi: secondo l’ipotesi accusatoria, la ragazza sarebbe stata costretta ad assumere medicinali per favorire una gravidanza e calmanti. Ma lei, nonostante tutto, riesce a conservare lucidità e spirito di sopravvivenza. Si procura di nascosto pillole anticoncezionali, evitando così di rimanere incinta. Quel mancato concepimento diventa la sua salvezza. I familiari, convinti che in Italia avrebbe avuto accesso a cure più efficaci, le permettono di rientrare temporaneamente. Ma appena tocca terra, all’aeroporto di Bologna nell’aprile scorso, la situazione si rovescia. Lì, ad attenderla, ci sono i carabinieri, allertati grazie a un tam tam portato avanti di nascosto. Nelle settimane precedenti, infatti, la giovane era riuscita a mettersi in contatto, via WhatsApp, con un consultorio di Rimini e le volontarie di un centro antiviolenza, raccontando a loro il suo inferno. I militari la prendono in carico e la portano in una località protetta.

I genitori, nel frattempo, vengono rintracciati e posti agli arresti domiciliari su disposizione del gip Raffaele Deflorio. La madre, 42 anni, e il padre, 55, sono ora accusati di maltrattamenti in famiglia e induzione al matrimonio. Reati commessi in parte all’estero, ma ritenuti perseguibili sul territorio nazionale: il sostituto procuratore Davide Ercolani ha infatti ottenuto l’autorizzazione al procedimento dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, proprio in considerazione della gravità dei fatti.