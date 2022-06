Piazza Tienanmen 33 anni dopo Sei persone arrestate per aver ricordato la strage

Un giovane manifestante portato via di forza dalla polizia ad Hong Kong

Almeno sei persone, incluso l’attivista Yu Wai-pan, del partito della Lega dei socialdemocratici (LSD), sono state arrestate dalle autorità di Honk Hong mentre tentavano di commemorare pubblicamente il 33esimo anniversario della strage di Tienanmen, avvenuta il 4 giugno 1989. A riportarlo è l’agenzia internazionale AFP. Alcune immagini, condivise sui social e diventate subito virali, sembrano mostrare delle persone detenute e trascinate via da agenti di polizia in città. Altre sono state invece perquisite. Le autorità non hanno confermato alcun arresto, ma la tensione resta alta, con le forze di sicurezza che presidiano i principali luoghi di ritrovo della città.