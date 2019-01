Roma, 25 gennaio 2019 - La folle notte di piazza San Carlo della finale di Champions League del 2017 miete un'altra vittima: è morta infatti questa mattina Marisa Amato, la donna calpestata dalla folla dopo il panico che si era scatenato davanti al maxi schermo allestito per Juventus-Real Madrid. La donna, 65 anni, aveva riportato un grave trauma vertebro-midollare e da quel 3 giugno di due anni fa era tetraplegica.

Dopo un lungo ricovero in ospedale, la signora Amato era tornata a casa dove aveva proseguito le cure. Negli ultimi giorni però si sono manifestati i sintomi di un'infezione che ha causato, come conseguenza, il peggioramento delle condizioni respiratorie. Per questo mercoledì pomeriggio era arrivata al pronto soccorso del Cto dove i sanitari le avevano diagnosticato un versamento pleurico, che è stato drenato e la sua difficoltà respiratoria è stata sorretta con ventilazione non invasiva. Ricoverata presso la Terapia Intensiva del Cto, secondo quanto riferisce la struttura sanitaria, la donna ha espresso però la volontà che la terapia, soprattutto il supporto respiratorio, non prevedesse mezzi invasivi come l'intubazione tracheale o la tracheotomia nel caso in cui la ventilazione non invasiva non risultasse sufficiente, pur consapevole che questa decisione avrebbe potuto portarla ad un peggioramento fatale. Cosa che è avvenuta.

Marisa Amato è la seconda vittima del panico che si scatenò nel centro del capoluogo piemontese in occasione della finale di Champions. La prima è stata Erika Pioletti, morta a 38 anni dopo alcuni giorni di agonia.