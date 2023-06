Piazza a numero chiuso e maxischermi Politici e amici, Duomo blindato

Piazza a numero chiuso, con ingressi contingentati. L’ipotesi maxischermi per assistere all’esterno alla funzione religiosa. Una corsia riservata per l’arrivo delle autorità italiane e internazionali (si vocifera della presenza del premier ungherese Victor Orban) che parteciperanno alle esequie. Produzione della diretta tv realizzata da Mediaset, che fornirà alle altre emittenti televisive il segnale internazionale, con audio ’embeddato‘ senza commento. Si va delineando il piano organizzativo per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si svolgeranno alle 15 di domani nel Duomo di Milano, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini. Stamattina alle 11 si terrà una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Renato Saccone, alla quale parteciperanno i vertici di Questura e Comandi provinciali di carabinieri e finanza. Alle 16 è in programma un sopralluogo nella Cattedrale con i cerimoniali di Quirinale, Palazzo Chigi, Senato e Camera, seguito a stretto giro da una nuova riunione tecnica in cui verranno definiti gli ultimi dettagli. L’area di piazza Duomo dovrebbe essere transennata, con varchi d’entrata e di uscita sorvegliati dalle forze dell’ordine per tenere in tempo reale il conteggio delle presenze.

Nicola Palma