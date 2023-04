Piantedosi contestato a Napoli Tafferugli e lancio di ortaggi

Tafferugli a Napoli, ieri, in occasione dell’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al forum sui beni confiscati. I manifestanti hanno lanciato ortaggi contro le auto dei partecipanti e hanno tentato di guadagnare l’ingresso della struttura, venendo respinti dal cordone di polizia. La tensione è salita poi quando un gruppo di attivisti, con le mani sporche di vernice rossa, ha tentato di consegnare una corona in memoria dei morti nel Mediterraneo. Nel contatto con le forze dell’ordine un manifestante si è infatti ferito alla tempia. Proteste di altro tenore anche all’interno della manifestazione, con la Cooperativa Sociale Dedalus, che gestisce i beni confiscati come spazi di cura e promozione dei diritti, che ha abbandonato lo stand all’arrivo del Ministro. "Non per mancato rispetto istituzionale – hanno poi rivendicato i cooperatori –, ma perché sappiamo che il lavoro che svolgiamo con le persone con background migratorio, tutto centrato sulla loro inclusione, non sarà più possibile, viste le scelte che il governo sta facendo". Commenti nel merito per Piantedosi: "Negli ultimi 3 anni – ha specificato –, si è registrato un incremento dei beni gestiti del +131%, con 3mila beni, da 975 a 2413 immobili e un miglioramento anche nella gestione delle aziende confiscate".