Piantedosi: “Anche CasaPound rientra negli sgomberi, lo chiesi da prefetto di Roma”

Roma, 23 agosto 2025 - Dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano c'era stata una pioggia di critiche dalla sinistra che faceva notare anche il caso di Casapound. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interpellato a margine del Meeting di Rimini ha voluto stoppare le critiche sottolineando che "anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno". La polemica era esplosa anche perché il ministro Alessandro Giuli aveva difeso CasaPound sostenendo che l'immobile in questione poteva non essere sgomberato. Ma Piantedosi ha spiegato: "Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città".

Una veduta esterna della sede di Casapound a Roma

Lo sgombero del Leoncavallo

A proposito dello sgombero del Leoncavallo, Piantedosi ha spiegato che "non è stato anticipato e anzi siamo stati condannati per un ritardo nell'esecuzione dello sfratto, quindi della restituzione alla proprietà”. E ha aggiunto: “Io ricordo a tutti che abbiamo pagato e siamo stati condannati a pagare, per quel ritardo, 3 milioni e 300.000 euro solo per i 10 anni pregressi e ogni ritardo avrebbe comportato un ulteriore risarcimento danni di più di 300mila euro all'anno". Per Piantedosi lo sgombero “non era più procrastinabile e nel momento in cui era possibile restituirla alla proprietà è stata fatta un'operazione doverosamente logica".

Gli altri dossier aperti

Ma oltre al Leoncavallo restano ancora tantissime occupazioni abusive di immobili, sia privati che pubblici, di area anarco-antagonista, almeno 126, mentre per la destra si parla di due solli casi: la sede di CasaPound a Roma in via Napoleone III e lo e Spazio Libero Cervantes a Catania.

Dei 126 casi di area anarco-antagonista la maggior parte si trova nel Lazio e in particolare a Roma, dove sono 48 gli immobili occupati, 25 si trovano in Lombardia, 15 in Campania, sette in Piemonte e sette in Sicilia. Solo tre a testa per Liguria, Veneto e Puglia. In Emilia Romagna due occupazioni di questo tipo e in Sardegna, Calabria e Abruzzo una a regione.