Piacenza, 3 giugno 2021 - Tragico incidente stradale questo pomeriggio in provincia di Piacenza: cinque persone sono morte nello schianto del furgone in cui viaggiavano contro un tir. Le identità delle vittime, dalle ultime informazioni tre italiani e due stranieri che probabilmente rientravano dal lavoro, non sono ancora state rese note dalla polizia.

L'incidente è avvenuto lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d'Arda.

Il furgone, un Fiat Doblò, ha tamponato il camion che lo precedeva, fermo in coda all'altezza di Monticelli: i cinque a bordo sono tutti morti sul colpo. Sul posto mezzi del 118 e vigili del fuoco: il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico.