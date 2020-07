Piacenza, 24 luglio 2020 - Emergono ogni giorno nuovi particolari nell'inchiesta della Procura di Piacenza che ha portato all'arresto di sei carabinieri e al sequestro della caserma Levante. Nel 2018. Ora si scopre che nel 2018 la stessa caserma aveva ricevuto un encomio solenne. Alla festa dei Carabinieri, il comandante della Legione Emilia-Romagna premiò i militari "per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La caserma choc fra sesso, festini e droga

L'inchiesta

Sul fronte dell'inchiesta, invece, cominciano oggi gli interrogatori di garanzia per i carabinieri per cui sono state disposte misure cautelari. I militari compariranno di fronte al Gip di Piacenza Luca Milani. In particolare oggi pomeriggio nel carcere di Piacenza saranno sentiti i primi due militari, mentre domani di fronte al gip Luca Milani compariranno gli altri tre carabinieri indagati, tra cui l'appuntato che secondo gli inquirenti sarebbe stato il principale promotore dei reati contestati. Intanto il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna, Davide Angrisani, ha lasciato la procura dopo un colloquio con il procuratore capo Grazia Pradella.

L'audio choc

Il ministro della difesa

Sulla questione degli arruolamenti "non credo ci sia un problema, i carabinieri che incontro mostrano la loro volontà di spendersi per i cittadini e voglia di essere coerenti con i valori fondamentali dell'Arma e del nostro Paese. L'Arma sta verificando le cose che non hanno funzionato e sulla base di questo saranno presi i provvedimenti e le misure necessarie". Lo ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ai microfoni di Radio 1, a chi gli ha chiesto se, dopo la vicenda dei carabinieri arrestati a Piacenza, fosse necessario in generale rivedere i criteri di arruolamento dei carabinieri. "Il fatto gravissimo e inaudito avvenuto a Piacenza non intacca minimamente la credibilità, l'autorevolezza e la stima che i Carabinieri meritano".

Il parroco

A Piacenza, città sconvolta per la vicenda della caserma dei Carabinieri sotto sequestro, "si parla di una città-porto delle nebbie per tanto tempo dove ora è scoppiato il bubbone". Don Giuseppe Tosca, parroco della Santissima Trinità, la parrocchia più grande della città racconta all'Adnkronos di una Piacenza "scandalizzata e ferita" per i fatti vergognosi della caserma che, secondo l'inchiesta, andavano avanti da anni. "A me dispiace per l'Arma dei Carabinieri dalla quale in passato sono sempre stato aiutato - dice il parroco che anni fa, quando reggeva una parrocchia a Caorso ricevette minacce di morte ed ebbe bisogno di protezione -. Per colpa di mele marce viene gettato fango sull'Arma dove ci sono tante persone perbene che lavorano per la giustizia". C'è però chi parla apertamente di un sistema che non funziona. "La cosa più triste - osserva il sacerdote - è il fatto che i più alti in grado pare sapessero tutto e non hanno mosso un dito". Secondo l'inchiesta i fatti vergognosi che hanno portato al sequestro della caserma andavano avanti da anni. "Per quel che mi riguarda- dice il parroco - io non ho mai avuto il sospetto di nulla. C'è da dire che non avevo rapporto con la caserma ma a più voci si dice che Piacenza era un po' porto delle nebbie ma ora il bubbone è scoppiato". Conclude don Tosca: "Sta crollando un mondo che credevamo saldo, e' ora di guardarsi dentro".