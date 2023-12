Petrolio, tagli alla produzione. Ma per la Ue effetti limitati

Una sforbiciata da 2,2 milioni di barili al giorno. Ieri, l’Opec+ (che riunisce i membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori del petrolio più dieci partner mondiali tra cui la Russia e dal prossimo anno anche il Brasile) in una riunione virtuale, ha deciso di ridurre ulteriormente la produzione dell’oro nero per i primi tre mesi del 2024. Quest’anno dal mercato erano già stati tolti 5 milioni di barili al giorno (mbd). L’Arabia saudita estenderà il taglio di 1 mbd, che era entrato in vigore a luglio, mentre la Russia ha deciso di chiudere i rubinetti per 0,5 mbd (0,2 in più rispeto ai tagli già in essere). L’Algeria sforbicerà 51mila barili al giorno, il Kuwait 135mila e gli altri membri dovrebbero coprie la differenza. Dovrebbero, perché nel comuncicato finale non è stata ufficializzata alcuna decisione congiunta: i tagli saranno volontari. Una decisione che evidenzia le spaccature interne, con l’Angola che ha rifiutato di ridurre la produzione, e che ha fatto crollare il prezzo del greggio.

Arabia Saudita e Russia volevano tagliare la produzione per sostenere il prezzo del petrolio. Ieri il Brent era sceso attorno agli 81 dollari a barile, mentre nell’aprile del 2022 era oltre i 120 dollari. Meno oro nero circola, più il suo prezzo dovrebbe salire. Ma l’equazione, non è così lineare. Sono almeno tre i fattori che di fatto neutralizzano la mossa dell’Opec+. Il primo guarda a Oriente. Dopo la ripresa post Covid, con forte aumento della domanda di petrolio, nel 2024 gli analisti si aspettano un rallentamento dei consumi. A influire sarà soprattutto la frenata economica della Cina, che nel 2023 ha pesato per tre quarti (1,8 su 2,4 mbd) sulla crescita della domanda di petrolio. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), la domanda di greggio in Cina nel 2024 salirà di appena il 3,9%, toccando i 17,1 mbd. A livello globale, l’aumento della domanda passerà da 2,4 mbd a 0,9 mbd. Una crescita troppo piccola per potere essere sfruttata come leva dall’Opec+, che fornisce il 40% del greggio globale. Ma perché?

E qui entra in gioco il secondo fattore. L’estrazione di petrolio in Usa e Brasile nel 2023 è andata oltre le previsioni e nel 2024 ci si aspetta dai Paesi non Opec+ un aumento di produzione di 1,6 mbd. Una crescita che di fatto copre tagli prospettati dall’Opec+. Ma c’è di più: se il prezzo del Brent dovesse salire (anche se ieri, non appena la decisione della sforbiciata è stata ratificata, l’indice è sceso) a causa dell’ulteriore taglio alla produzione nei Paesi Opec+, gli altri Stati estrattori, come già successo nel 2023, verrebbero incentivati ad aumentare la produzione per monetizzare, con la conseguenza, però, di stabilizzare il prezzo. L’ulteriore taglio della produzione di 2 mbd da parte dell’Opec+ avrà quindi effetti limitati e, tra l’altro, si ripercuoterà sulle entrate degli stessi proponenti (il classico effetto Tafazzi): già in luglio, col primo taglio, si stimava che per rientrare Riad avrebbe avuto bisogno di un Brent attorno ai 110 dollari. Il fatto che sia praticamente quasi sempre rimasto attorno agli 80 dollari ha prodotto un vero e proprio salasso per l’Arabia Saudita. E con questo ulteriore taglio, Riad rischia sempre di più di fare la fine del cappone che si invita al pranzo di Natale.