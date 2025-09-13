Pestò a sangue l’ex moglie. Impugnata l’assoluzione. I pm: linguaggio scorretto

Andava compreso, praticamente assolto. Perché massacrò di botte la moglie ma non ci fu maltrattamento. In qualche modo lei se l’era cercata: "Aveva sfaldato un matrimonio ventennale". E lui, pieno di "amarezza", dopo anni di violenze fisiche, psicologiche ed economiche le aveva lesionato il nervo oculare in maniera permanente e spaccato la faccia, poi ricostruita con ventuno placche di titanio. Non è così che funziona fra uomini e donne, da quando il mondo gira? Non è forse legittimo riportare all’ordine, come viene viene, la consorte che si è fatta l’amante? Parafrasando, è come nello stupro: girare in minigonna significa andarsela a cercare. E un volto distrutto è il minino che possa toccare a chi si prende certe libertà. Brividi. Eppure, sul filo di questo ragionamento, a giugno il giudice Paolo Gallo del tribunale di Torino aveva condannato il marito della 44enne Lucia Regna a un anno e sei mesi di reclusione per lesioni personali, con attenuanti e condizionale. Là dove invece la pm Barbara Badellino aveva chiesto 4 anni e la commissione di inchiesta parlamentare sul femmincidio si era inalberata pretendendo gli atti del procedimento.

Le parole hanno peso e conseguenze, questa volta mettono i brividi: "Non fu un eccesso d’ira immotivato e inspiegabile, ma uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane", scrive il giudice. E sarà di nuovo un giudice, alla fine, a decidere. Ma intanto, a poche ore dalle motivazioni, la Procura di Torino ha impugnato la sentenza di primo grado che minimizza la tragedia domestica di Lucia e la riduce a una serie di stereotipi, come nel manuale dei codici del patriacrato.

Ad alzare la testa è stato un altro uomo, il pm Cesare Parodi, procuratore aggiunto a Torino e presidente Anm: "Quello che purtroppo ci ha molto colpito, e lo posso dire perché è un oggetto delle impugnazioni, è il linguaggio utilizzato". Spiega Parodi e prega che gli vengano date spiegazioni: " Il tema è al centro del mio lavoro da cinque anni, il gruppo che opera su questi reati è coordinato da me. La collega che voleva una condanna per il reato di maltrattamento ha chiesto una pena severa. Che cosa è accaduto? Sulle lesioni viene riconosciuta la responsabilità, invece l’imputato viene assolto dal resto. Purtroppo spesso ci sono assoluzioni perché il reato di maltrattamenti ha una fattispecie estremamente indefinita".

Se la Procura generale lo riterrà opportuna porteranno questi dubbi alla Corte d’Appello. Se è il caso alla Cassazione: "Chiederemo – insiste Parodi – se questo genere di argomentazioni, che a me non pare in linea con i principi espressi anche dalla Corte europea, sia o meno condivisibile". Il violento pestaggio di Lucia Regna avvenne il 28 luglio e durò sette minuti. La donna, scrive ancora il giudice, "aveva comunicato la separazione in maniera brutale". E i gravi insulti e le minacce che l’uomo le rivolgeva davanti ai due figli ("Ti ammazzo", "non vali un Ca***") vengono definiti "frasi da calare nel contesto della dissoluzione della comunità domestica, umanamente comprensibile". Insomma il marito sentiva di avere subito un torto e in questo "sentimento di amarezza va cercata una delle chiavi di lettura di ciò che accadde quella sera". L’imputato, ritenuto "sincero e persuasivo", al momento resta libero. Nel frattempo il caso preoccupa per ragioni diverse la Camera penale del Piemonte occidentale: "Perché mediatica e politica e fondata su conoscenze imprecise o distorte che attentano all’indipendenza del giudice".