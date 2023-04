Pestato per errore, il processo Lui è in coma irreversibile Vent’anni all’aggressore

di Federica Orlandi

Vent’anni e quattro mesi. Che sarebbero stati trenta, se il processo non fosse stato in rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena). Per il tentato omicidio di Davide Ferrerio, Nicolò Passalacqua, 22 anni, è stato condannato dal tribunale di Crotone, avvicinandosi il più possibile alla pena di un reato consumato. Perché Davide, aggredito a soli vent’anni mentre era in vacanza dai nonni a Crotone, lo scorso agosto, per un drammatico scambio di persona, è in coma irreversibile. Non si sveglierà mai più. E il giudice ha tenuto conto della sua vita spezzata così presto, nel formulare la condanna nei confronti del suo aggressore. Gli ha dato la pena massima possibile, contestandogli il tentato omicidio aggravato da futili motivi e premeditazione. Se l’omicidio fosse stato consumato, con queste aggravanti avrebbe rischiato l’ergastolo.

La mattinata di ieri è cominciata all’insegna della tensione, nel palazzo di giustizia Crotonese. Prima che l’udienza iniziasse, infatti, i tre Ferrerio – mamma Giuseppina, papà Massimiliano e il fratello Alessandro – si sono incrociati con i parenti dell’imputato, mamma, zio e cugina. Sono scattate le provocazioni, ben presto degenerate in insulti e culminate in minacce gravissime. "Ti ammazziamo come abbiamo fatto con tuo fratello", hanno gridato zio e madre di Passalacqua ad Alessandro Ferrerio. Che subito ha sporto denuncia, direttamente all’interno del tribunale. Per tutto il giorno, la famiglia è poi stata scortata dalle forze dell’ordine, che l’ha persino riaccompagnata in aeroporto, dopo la sentenza.

In aula, poi, il pm Pasquale Festa ha chiesto una condanna a vent’anni per l’imputato, mentre l’avvocato difensore, Salvatore Iannone, aveva puntato sulla derubricazione del tentato omicidio in lesioni gravissime. Così non è stato, anzi la giudice dell’udienza preliminare Elvezia Cordasco ha stabilito una pena persino superiore a quella ipotizzata dalla Procura. Ha inoltre stabilito il rinvio a giudizio per Anna Perugino e Andrej Gaju, la madre della minorenne ’contesa’ tra Passalacqua e il reale destinatario della spedizione punitiva costata la giovane vita di Davide (e ora prosciolto da ogni accusa), e il suo compagno, accusati di concorso anomalo in tentato omicidio. Il processo con rito ordinario comincerà, per loro, il prossimo 15 giugno.

Non è finita qui: il giudice ha infatti anche disposto un risarcimento di un milione e 305mila euro, immediatamente esecutivo, nei confronti di Davide, e 200mila euro ciascuno ai genitori e al fratello della vittima, accogliendo in pieno la richiesta del loro avvocato Gabriele Bordoni. Niente liquidazione invece per gli enti che si erano costituiti parte civile, cioè il Comune di Bologna e il Comune e la Provincia di Crotone.

"Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli", si consola mamma Giusy, che da quel tragico 11 agosto si batte strenuamente perché sia fatta giustizia per il tragico destino del figlio. Lei che per lavoro proprio di giustizia si occupa, procuratore onorario del tribunale di Bologna. Per un attimo aveva vacillato. "Invece un po’ di giustizia è stata fatta – riconosce –. Anche se il dolore è talmente lancinante che non riesco a pensare ad altro. Non c’è nient’altro. Solo il mio principino, a cui è stata tolta la vita inutilmente. Adesso spero in una condanna esemplare anche a mandante e compagno". Concordano il marito Massimiliano e il figlio maggiore: la famiglia, dopo la sentenza, si è lasciata andare a un abbraccio commosso. "Ci accontentiamo di questa sentenza, è esemplare. Anche se scambieremmo subito la libertà di quel mostro con la vita di Davide. Ci manca immensamente", dicono i Ferrerio. "Questa condanna è la massima possibile, con questa imputazione e il rito abbreviato – commenta l’avvocato di Giuseppina, Gabriele Bordoni –. E ha la funzione di riconciliare quello che l’aggressore ha spezzato: la rabbia, l’odio e il dolore della famiglia di Davide meritavano una risposta forte da parte della legalità. Così è stato: la prova che la legge dei tribunali è più forte di quella della strada".