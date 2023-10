Pestata dalla polizia perché senza velo, morta la 16enne in coma da un mese

L’iraniana Armita Geravand (nella foto) è morta dopo 28 giorni di coma. La 16enne – originaria della provincia a maggioranza curda di Kermnshah – era stata brutalmente aggredita in metropolitana a Teheran da agenti della polizia morale, perché si era tolta il velo. Armita – secondo la ricostruzione degli attivisti per i diritti umani – aveva sbattuto con violenza la testa durante il diverbio ed era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Fajr della capitale. Le condizioni della giovane, la cui foto intubata e con il capo fasciato aveva fatto il giro del mondo, erano apparse critiche sin dall’inizio. La vicenda, immediatamente accostata a quella di Mahsa Amini – la 22enne curdo iraniana fermata a Teheran e morta a settembre dello scorso anno dopo l’arresto con l’accusa di non indossare correttamente il velo – ha suscitato indignazione.

Cosa che ha spinto il regime di Teheran a negare la versione dell’aggressione, e a sostenere che Armita Geravand aveva sbattuto la testa dopo uno svenimento causato da un calo di pressione. L’aggressione è stata al contrario confermata dalle telecamere di sorveglianza presenti nella metropolitana, suffragata da alcuni testimoni intervistati dal Guardian e dagli attivisti dell’ong Hengaw e radio Zamaneh. Nei servizi apparsi sui media governativi, i genitori e i compagni di classe della vittima sarebbero invece stati costretti a ripetere la versione ufficiale dell’incidente.