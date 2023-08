Pestaggio e stupro in spiaggia a Rimini: "Sono stata aggredita"

Ha una clavicola fratturata e una lesione alla testa. La 21enne ucraina è ricoverata in Medicina d’Urgenza all’ospedale Infermi di Rimini. Sofferente per le botte prese, per la paura delle conseguenze di ciò che le è successo, acquista lucidità a tratti e sembra non essere ancora pronta a confidarsi con medici o la poliziotta che tentano di parlarle. Il suo presunto aggressore, del quale prima di perdere i sensi avrebbe dato una sommaria descrizione a chi l’ha trovata, è nordafricano. La scorsa notte tra le 4 e le 5, la ragazza era semi incosciente a terra tra le zona doccia e l’ingresso dello stabilimento balneare 118 di Rivazzurra di Rimini. Sanguinante e in stato confusionario, a chi l’ha visitata sembrava spaventata, con gli occhi spalancati sobbalzava a ogni tentativo di curarle le ferite. I sanitari del 118 sono riusciti a stabilizzarla, hanno cercato di calmarla ma una volta in Pronto Soccorso, la giovane è stata sedata e ricoverata per lesioni importanti. Il sospetto è che si sia trattato di uno stupro. Pare che l’abbia raccontato lei prima di perdere i sensi, ma non c’è ancora l’evidenza medica in quanto per l’attivazione del protocollo anti violenza serve il consenso della vittima ancora incosciente. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "Mi recherò in ospedale a portarle la vicinanza".