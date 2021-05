Mazara del Vallo, 6 maggio 2021 - Segnali di tensione tra Libia e Italia: il peschereccio "Aliseo" della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta di pesca al largo delle coste di Bengasi, è stato mitragliato da una motovedetta militare libica. I colpi d'arma da fuoco hanno ferito il comandante, Giuseppe Giacalone.

La nave Libeccio della Marina Militare sta intervenendo in soccorso. Il marinaio sarebbe stato ferito dai colpi di avvertimento partiti da una motovedetta della Guardia costiera libica contro due pescherecci - l'Aliseo e Artemide - a circa 75 miglia a nord est di Tripoli. Libeccio, che si trovava a poche miglia dalle due imbarcazioni italiane, è stata autorizzata dai libici ad approntare il soccorso. Secondo l'Adnkronos personale della Guardia costiera libica sarebbe salito a bordo del motopesca italiano. La situazione che si è creata impedisce di fatto l'evacuazione del marinaio ferito, che avrebbe dovuto trovare soccorso su Nave Libeccio della Marina Militare.

La versione della marina libica

La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani, ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazioni da pesca che a suo dire avevano sconfinato in acque territoriali libiche. "Non ci sono stati colpi esplosi contro imbarcazioni, ma colpi di avvertimento in aria", ha detto al telefono all'Ansa il commodoro Masoud Ibrahim Abdelsamad, portavoce della Marina libica senza fornire per il momento ulteriori dettagli sull'incidente.

Il figlio: siamo preoccupati

"Non sappiamo niente, non abbiamo notizie. Siamo preoccupati", dice Alessandro Giacalone, il figlio del comandante rimasto ferito dagli spari della Guardia costiera libica. A Mazara del Vallo sono momenti concitati in questo momento. Le notizie che arrivano sono piuttosto frammentarie.

"Ci deve scappare il morto?"

"Ci deve scappare il morto per fare intervenire il Governo?...", commenta Marco Marrone, l'armatore del peschereccio Medinea, sequestrato dai libici per 108 giorni. Ha appena saputo quanto accaduto in Libia con il ferimento del comandante del peschereccio Aliseo. "Le barche non sanno più dove andare - dice - sono tutte ammassate in uno specchio di mare tra Malta e Lampedusa, anche la mia". E su quanto accaduto in Libia, spiega: "Rischiano ogni giorno la vita. Ora hanno colpito il comandante e lo hanno ferito, spero non serva il morto per fare intervenire definitivamente il governo". "Serve un accordo europeo al più presto - insiste - oppure il governo deve mettere una vigilanza. E' l'unica soluzione, senza accordo europeo non cambia nulla". "Dobbiamo lavorare in zone sicure - conclude - le barche sono tutte concentrate in uno stesso punto".

Le reazioni politiche

La notizia ha avuto eco immediata nel parlamento italiano, dove Maurizio Lupi di Noi con l'Italia chiede al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di riferire immediatamente sull'episodio e sullo stato dei rapporti con la Libia, sottolineando che "la notizia degli spari contro un peschereccio italiano e del ferimento di un pescatore è molto grave e segnala una sempre maggiore instabilità del Mediterraneo". E aggiunge: "A un primo superficiale sguardo sembrerebbe paradossale continuare ad addestrare la guardia costiera libica per riceverne in cambio continue segnalazioni di violenze sui migranti e colpi di mitraglia alle nostre navi. L'Italia ha il dovere di tutelare i propri interessi nazionali e far sentire la sua voce in modo più autorevole".

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci commenta: "Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui. Qua la questione è sempre la stessa. Adesso ci dicano se dobbiamo andarcene ma lo Stato Italiano deve proteggere gli italiani, l'italia si faccia sentire. Subito".