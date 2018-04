Pesce d'aprile, quando lo scherzo passa alla storia

1 - Il raccolto degli spaghetti svizzeri Tra le trovate architettate per il pesce d'aprile, una menzione d'onore (e il primo posto in classifica) va sicuramente alla famosissima bufala diffusa dalla Bbc il primo di aprile del 1957. In quell'occasione, il programma di news 'Panorama', mandò in onda un servizio in cui si annunciava che, grazie ad un inverno particolarmente mite e all'eliminazione di una famigerata zecca, gli svizzeri si stavano godendo un abbondante 'raccolto di spaghetti'. Il documentario, accompagnato da immagini di entusiasti braccianti impegnati a raccogliere pasta dagli alberi, riuscì ad ingannare moltissimi telespettatori che telefonarono alla Bbc per chiedere com'era possibile piantare un albero di spaghetti. Divertiti, i cronisti dell'emittente risposero che era sufficiente mettere un po' di spaghetti in un vaso con salsa di pomodoro e aspettare il miracolo.

2 - La televisione a colori istantanea La burla che si aggiudica il secondo posto nella nostra classifica arriva dalla Svezia e dal 1962, quando sull'allora unico canale della televisione (ai tempi in bianco e nero), il tecnico Kjell Stensson annunciò che, piazzando un telo di nylon davanti allo schermo, sarebbe stato possibile osservare le immagini a colori. Tutto finto naturalmente, ma ancora oggi c'è chi ride ricordando l'episodio.

3 - Un giorno senza gravità Apparentemente non contenti del successo degli spaghetti, quei burloni della Bbc rincararono la dose nel 1972. In quell'occasione, l'astronomo Patrick Moore rilasciò un'intervista in cui si annunciava che alle 9:47 del primo aprile, grazie all'allineamento di Plutone e Saturno, gli abitanti della Terra avrebbero potuto sperimentare una breve assenza di gravità. Risultato: i centralini dell'emittente ricevettero decine di telefonate da inglesi che riportavano di aver "sentito qualcosa" o addirittura galleggiato in aria per qualche secondo.

4 - Il curioso caso di Sidd Finch Nel 1985, la famosa rivista americana 'Sports illustrated' pubblicò una notizia secondo cui la squadra di baseball dei New York Mets aveva reclutato un dilettante in grado di lanciare all'incredibile velocità di 168 miglia orarie. Secondo l'esclusiva, il giovane, pur non avendo mai giocato in vita sua, aveva "dominato l'arte del lancio in un antico monastero tibetano". I fan dei Mets ci cascarono in pieno, ma l'autore della burla, George Plimpton, aveva nascosto nelle iniziali del sottotitolo la frase 'Happy April's fool' (buon pesce d'aprile).

5 - Iceberg espresso dall'Antartide Nel 1978, per mesi il milionario e avventuriero Dick Smith promosse la sua impresa di staccare un iceberg dalle calotte polari dell'Antartide e traghettarlo nel porto di Sidney, dove ne avrebbe ricavato cubetti dalle incredibili proprietà per venderli al pubblico. L'iniziativa fu largamente pubblicizzata e il primo aprile migliaia di persone si radunarono al porto per assistere all'arrivo di una chiatta con sopra un 'iceberg'. La pioggia mattutina rivelò la burla sciogliendo la schiuma da barba e di estintore che ricopriva i teloni bianchi della chiatta.

6 - Il panino per mancini Un'altro pesce d'aprile divenuto molto famoso fu quello organizzato nel 1998 dalla famosa catena di fast food, Burger King. Per il primo d'aprile, la compagnia pubblicò un annuncio sul magazine 'Usa Today' in cui si pubblicizzava l'introduzione del nuovo 'Whopper per mancini', con gli stessi ingredienti dell'originale, ma ruotati di 180 gradi. Il giorno seguente la compagnia pubblicò una pagina di smentita nella quale annunciava che in migliaia si erano presentati alle casse chiedendo la nuova versione del panino.

7 - Il lavaggio dei leoni Lo spettacolo del 'lavaggio dei leoni' è forse il più antico esempio documentato di un pesce d'aprile nella storia. Lo scherzo risale all'Inghilterra del 1698, quando la Dawks’s News-Letter pubblicò un articolo secondo cui "diverse persone erano state mandate a vedere il lavaggio dei leoni nel fosso della Torre di Londra". Ovviamente non c'erano leoni da lavare nel fossato, ma lo scherzo divenne così popolare che da quel momento ogni anno molte ignare vittime vennero mandate al castello per assistere all'inesistente spettacolo

8 - Il Big Ben digitale Nel 1980, la Bbc fu costretta a scusarsi con il pubblico inglese dopo un pesce d'aprile mal digerito dai telespettatori. L'emittente britannica aveva infatti annunciato che le lancette del famosissimo orologio del parlamento di Londra, il Big Ben, sarebbero state sostituite da uno schermo digitale per "restare al passo coi tempi". Migliaia di persone infuriate telefonarono ai centralini per chiedere spiegazioni.

9 - "Perchè l'America non legge più" Questo divertente scherzo risale al 2014, quando i giornalisti dell'americana 'NPR news', stanchi di chi commentava gli articoli online senza leggerli, pubblicarono un link sulla loro pagina Facebook dal provocatorio titolo "perchè l'America non legge più". In poche ore il post aveva raccolto migliaia di commenti con sostenitori di questa o quella tesi. Lo scherzo dimostrò che il titolo dell'articolo non aveva tutti i torti, visto che aprendo il link ci si trovava davanti un messaggio degli autori che informavano i pochi curiosi dell''esperimento' in corso e li pregavano di osservare in silenzio l'esercito di commentatori che non si erano nemmeno degnati di aprire l'articolo.