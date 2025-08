Pescara, turista non vedente lasciata a piedi dal tassista: “Niente cani sul mio taxi”. Poi arrivano le scuse

Pescara, 5 agosto 2025 – "Niente cani sul mio taxi". E una turista non vedente rimane a piedi alla stazione di Pescara insieme al compagno ipovedente e al cane guida Dinka. Avrebbe dovuto raggiungere la zona dei grandi alberghi di Montesilvano, non molto distante dal capoluogo abruzzese, ma il primo giorno di vacanza si è trasformato in un incubo.

La vicenda, raccontata dalle pagine locali del Messaggero, è quella Katia, una giovane donna di origini portoghesi, da tempo trasferitasi in Emilia-Romagna, arrivata a Pescara da Bologna in treno col suo cane guida.

Sollevato il polverone mediatico, oggi i sindaci di Pescara e Montesilvano, Carlo Masci e Ottavio De Martinis, hanno incontrato la coppia insieme al consorzio dei tassisti per porgere le scuse ufficali delle due città. "Scuse accettate”, ha commentato Katia. “Si è trattato di un episodio isolato: mi sono sentita trattata con disponibilità e affetto ovunque io sia andata con la mia cagnona qui in Abruzzo".

Cosa è successo

Una volta scesa dal treno e uscita dalla stazione, Katia ha chiesto di poter salire su uno dei taxi fermi nel posteggio. Ma, una volta avvicinatasi all’auto, Katia si è vista negare la possibilità di far salire a bordo il suo cane guida – la sua fedele Dinka, una femmina di Hovawart di cinque anni e mezzo che ìKatia ha addestrato da sola durante il lockdown – contrariamente da quanto previsto dalla legge che consente ai non vedenti di viaggiare con il proprio cane guida a bordo di qualsiasi mezzo pubblico, taxi compreso.

La donna si è così rivolta alla polizia ferroviaria che ha provato a far ragionare il tassista. A niente è servita la mediazione degli agenti Polfer, che non hanno potuto far altro che assistere la non vedente procurandole un altro mezzo e denunciare l'accaduto alla polizia locale che, con ogni probabilità, eleverà semplicemente una multa al tassista.

"Quello che è accaduto – dice Claudio Ferrante, presidente di ‘Carrozzine determinate’, in un intervista al Messaggero – non è soltanto una questione spiacevole, ma è una vera e propria discriminazione. Questo episodio è sconcertante perché ci fa capire come l'inclusione sia ancora davvero molto lontana dalla realtà".

Il racconto di Katia

"Quando ci ha detto che non potevamo salire a bordo, ho spiegato gentilmente all'operatore che la legge sui cani guida è chiara, ma lui si è mostrato noncurante ed è andato via. Non sapendo più come fare, ho chiamato il 112 e nel frattempo è arrivata la Polfer. Grazie al loro intervento siamo riusciti ad arrivare in hotel", racconta Katia all'Ansa, dicendo di essersi sentita "spiazzata".

Le scuse ufficiali

Sollevato il polverone mediatico, arrivano le scuse ufficiali alla turista non vedente e al compagno ipovedente a cui, mentre cercavano di prendere un taxi con il loro cane guida, è stato negato il passaggio proprio per la presenza dell'animale. I sindaci di Pescara e di Montesilvano, Carlo Masci e Ottavio De Martinis, stamani hanno incontrato la coppia, sottolineando che quello in cui si sono imbattuti "non è il vero volto" di Pescara e Montesilvano, "città inclusive e attente a queste tematiche".

Verso un bando per una licenza taxi dedicata

Con loro c'erano l'assessore alla Mobilità e alle Politiche sociali del comune di Pescara, Adelchi Sulpizio, il consigliere di Montesilvano delegato alle Politiche per la disabilità, Giuseppe Manganiello, il consigliere Adriano Tocco, direttore dell'hotel di Montesilvano in cui soggiornano i due turisti, e il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, Claudio Ferrante. Presente anche il presidente di Cotape (Taxi Pescara), Antonio Abbagnale.

Affiancata dalla sua fidata guida Dinka, la donna ha sottolineato che è già stata protagonista di episodi analoghi in altre parti d'Italia. Oltre alle scuse dei sindaci, la coppia ha ricevuto anche quelle del consorzio dei taxi. Masci, nel corso dell'incontro, ha anche sottolineato che, in sinergia con il consorzio, si va verso un bando per una licenza taxi dedicata proprio al trasporto dei disabili.