"Persone in galleria" Bloccata l’Alta velocità, traffico in tilt per ore

Alta velocità ferroviaria divisa in due ieri sera, tra Firenze e Bologna, per l’interruzione della circolazione ferroviaria a causa della presenza di estranei nella Galleria ‘Firenzuola’, che è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. Controlli della Polizia ferroviaria, con un certo numero di agenti, sono stati attivati per ispezionare la galleria nella sua lunghezza. La segnalazione di persone nei pressi dei binari è un allarme arrivato poco dopo le 19 dal macchinista di un convoglio Av in transito. Il blocco improvviso dei treni ha causato inevitabili ripercussioni sui viaggiatori per via di ritardi e cancellazioni.

Poco prima di mezzanotte c’è stata una graduale ripresa del traffico ferroviario. Pesanti i ritardi che si sono accumulati, con punte anche di 300 minuti per i primi treni coinvolti.