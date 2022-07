"Perseguitata per mesi" Preso lo stalker della conduttrice Dazn

Proprio il giorno del suo compleanno, come ha messo a verbale, si è accorta che avrebbe dovuto lasciare quell’uomo che, dopo aver visto una suo foto postata su Instagram, "ha iniziato a insultarmi". Troncata la relazione è iniziato, però, "l’incubo" perché lui per mesi, da gennaio e fino a qualche settimana fa, l’ha costretta a vivere in una "clima di terrore", con minacce di morte, violenze fisiche e psichiche. Marialuisa Jacobelli (nella foto), 30 anni, giornalista sportiva e conduttrice su Dazn, ha trovato il coraggio di denunciare il 17 giugno scorso e così in meno di due settimane il presunto stalker, Francesco Angelini, 52 anni, è finito in carcere. Il gip Livio Cristofano scrive nell’ordinanza: "Un molestatore seriale e compulsivo".