Perseguita la ex anche dai domiciliari Lei si toglie la vita

Il 28 giugno era tornata a denunciare per stalking l’ex che aveva già fatto condannare in primo grado e in appello a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte. Una richiesta d’aiuto quella di una romena di 33 anni, Adela Lingurar, raccolta dai carabinieri di Riesi che ha allarmato la Procura generale di Caltanissetta che, ad aprile, aveva ottenuto la condanna dell’uomo, Razvan Barozi il suo nome, romeno, 26 anni. Temendo che l’imputato, che nel frattempo aveva avuto i domiciliari, potesse passare dalle minacce ai fatti, il sostituto pg Fabiola Furnari ha chiesto e avuto in tempi record dalla Corte d’appello l’aggravamento della misura cautelare per l’imputato. Ma la celerità della giustizia non ha scongiurato il peggio: la donna si è suicidata impiccandosi, probabilmente nel timore che potessero ripetersi le violenze sofferte. La storia accade a Riesi, paese della provincia di Caltanissetta. Barzoi, 26 anni, qualche impego saltuario, e la compagna erano stati insieme per cinque mesi nel 2020. Un rapporto intriso di violenze.