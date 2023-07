Permessi revocati "Parolisi resti in cella" La famiglia di Melania: adesso basta sconti

di Peppe Ercoli

ASCOLI

Niente più permessi premio. Niente più possibilità di andare come volontario a fare attività in una chiesa. Almeno fino a ottobre prossimo. È costata cara a salvatore Parolisi l’intervista rilasciata a ’Chi l’ha visto?’ dieci giorni fa durante la quale si è strenuamente professato innocente nonostante sia definitiva la condanna a 20 anni per l’omicidio di sua moglie Melania Rea avvenuto il 18 aprile del 2011.

"E ci chiediamo – aggiungono i familiari Rea attraverso il loro legale Mauro Gionni – come si possano ancora in futuro concedergli sconti di pena, come la cosiddetta liberazione anticipata, cioè ogni 45 giorni per buona condotta e partecipazione all’opera di rieducazione".

A seguito di quell’intervista giudicata irrispettosa nei confronti della giustizia, ma soprattutto della memoria della donna con la quale viveva a Folignano, alle porte di Ascoli, si è abbattuta la scure del magistrato di sorveglianza di Milano che ha infatti revocato tutti i 15 permessi già concessi all’ex militare dell’Esercito italiano fino a ottobre per fare volontariato. "Parolisi si è meritato i permessi premio grazie al lavoro in carcere; non serve una confessione per ottenerli, ma comportarsi bene e fare un percorso introspettivo" disse durante la puntata di ’Chi l’ha visto?’ il suo legale, avvocato Antonio Cozza.

Ma proprio su questo percorso si è soffermata il magistrato di sorveglianza di Milano Rosanna Calzolari che, a causa della "gravità delle esternazioni e l’assenza di consapevolezza" gli ha revocato i permessi per "stimolare una approfondita riflessione". Insomma il percorso introspettivo di Parolisi è tutt’altro che a buon punto, ha sentenziato il magistrato. Per Calzolari, dicendo di essere stato condannato a vent’anni perché non c’erano prove, criticando la sentenza, parlando di moglie e amante e facendo una serie di osservazioni, Parolisi ha dimostrato di "non aver compreso il significato e la valenza" dei permessi premio che sono parte di "un percorso di reinserimento e riabilitazione sociale graduale e concreto". Percorso che Parolisi proseguirà nei prossimi mesi nel carcere di Bollate dove è detenuto e da dove era uscito per fruire del permesso premio.

Secondo il penalista ascolano Mauro Gionni "Salvatore Parolisi ha mostrato nell’intervista rilasciata a ’Chi l’ha visto?’ assenza di rispetto per la vittima, moglie e madre di sua figlia, per i suoi familiari e per le donne in genere, amante compresa".